New Delhi–Chennai Express Fire: नई दिल्ली-चेन्नई एक्सप्रेस के SLR कोच में नागपुर के पास लगी आग, समय रहते काबू पाने से बड़ा हादसा टला

(Photo Credits ANI)

New Delhi–Chennai Express Fire: नई दिल्ली से चेन्नई जा रही नई दिल्ली-चेन्नई एक्सप्रेस के एसएलआर (सिटिंग-कम-लगेज रैक) कोच में मंगलवार को अचानक आग लग गई. यह घटना नागपुर रेल मंडल के अंतर्गत हुई. आग की सूचना मिलते ही ट्रेन को तुरंत रोका गया और रेलवे अधिकारियों ने सुरक्षा उपाय शुरू किए. प्राथमिक जानकारी के अनुसार, इस हादसे में किसी भी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं है और सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं.

कैसे लगी आग

हादसा उस समय हुआ जब ट्रेन अपनी निर्धारित गति से चेन्नई की ओर बढ़ रही थी. अचानक ट्रेन के पीछे लगे एसएलआर कोच से धुआं निकलता देखा गया. सतर्क रेल कर्मचारियों ने तुरंत खतरे की स्थिति को भांपते हुए उच्चाधिकारियों को सूचित किया. फायर ब्रिगेड और रेलवे की तकनीकी टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. यह भी पढ़े: Garib Rath Train Fire: सरहिंद स्टेशन पर अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में आग

यात्रियों की सुरक्षा और वैकल्पिक व्यवस्था

रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आग मुख्य रूप से सामान ढोने वाले हिस्से (Luggage Section) में लगी थी. चूंकि यह कोच इंजन के पास या ट्रेन के अंत में होता है और इसमें यात्रियों की संख्या सीमित होती है, इसलिए किसी को गंभीर चोट नहीं आई. प्रभावित कोच को ट्रेन से अलग कर दिया गया है ताकि आग बाकी डिब्बों में न फैले.

जांच के आदेश

इस घटना के कारण मार्ग पर रेल यातायात कुछ समय के लिए बाधित हुआ है. रेलवे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं. शुरुआती तौर पर आग का कारण शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी.

क्या होता है SLR कोच?

एसएलआर (SLR) कोच का अर्थ 'सिटिंग-कम-लगेज रैक' होता है. इस डिब्बे में एक हिस्सा यात्रियों के बैठने के लिए, एक हिस्सा गार्ड के लिए और एक बड़ा हिस्सा पार्सल या यात्रियों के भारी सामान रखने के लिए होता है. आमतौर पर यह कोच ट्रेन के सबसे आगे या पीछे लगाया जाता है.