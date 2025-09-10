Fight in Mumbai Local Train: मुंबई की लोकल ट्रेन में मारपीट, सीट को लेकर जमकर चले घूंसे; VIDEO वायरल

(Photo Credits LS Marathi News)

Fight in Mumbai Local Train: मुंबई की लोकल ट्रेन में रोज़ाना सफर करना किसी चुनौती से कम नहीं है. बढ़ती भीड़ के कारण ट्रेन में चढ़ने, उतरने और सीट हासिल करने के लिए यात्रियों के बीच अक्सर बहस और धक्का-मुक्की होती रहती है. हाल ही में ठाणे से वाशी जा रही लोकल ट्रेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दो यात्रियों के बीच सीट को लेकर शुरू हुई बहस देखते ही देखते मारपीट में बदल गई.

सीट को लेकर लड़ते दोनों यात्री

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों यात्री एक-दूसरे पर घूंसे बरसा रहे हैं. इस झगड़े के कारण ट्रेन में मौजूद अन्य यात्रियों के बीच कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. बाकी यात्रियों ने बीच-बचाव कर किसी तरह स्थिति को शांत किया. यह भी पढ़े: Fight in Mumbai Local: विरार-दहानू लोकल बनी कुश्ती का अखाड़ा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मारपीट वीडियो

मुंबई की लोकल ट्रेन में मारपीट

लोकल ट्रेन में यह पहली घटना नहीं

ऐसी घटनाएं मुंबई की लोकल ट्रेनों में कोई नई बात नहीं हैं. सीट को लेकर झगड़े और मारपीट की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। यह समस्या सिर्फ पुरुषों के डिब्बों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई बार महिलाओं के डिब्बों में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं.

रेलवे अधिकारियों की अब तक कोई प्रतिक्रियां नहीं

रेलवे अधिकारियों की ओर से इस वायरल वीडियो पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. लेकिन यह घटना मुंबई लोकल ट्रेनों में यात्रियों द्वारा रोज़ाना झेले जाने वाले तनाव और सुरक्षा संबंधी सवालों को फिर से उजागर करती है.