Elephant Rescue: पानी की टंकी में फंसा हाथी, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू, तमिलनाडु के नीलगिरी का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@VistaarNews)

Elephant Rescue: जानवरों (Animals) के रेस्क्यू (Rescue) के कई वीडियो सामने आते है. ऐसा ही एक वीडियो तमिलनाडु (Tamil Nadu) के नीलगिरी (Nilgiris) से सामने आया है.जहां पर एक मादा हाथी पानी की टंकी में गिर गई थी. बाहर निकलने के लिए उसने काफी प्रयास किया, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाई. इसकी जानकारी जब वन विभाग (Forest Department) को मिली तो उन्होंने हाथी को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन (Rescue Operation) शुरू किया और सही सलामत मादा हाथी को बाहर निकाला.

इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग वन विभाग के कर्मचारियों की तारीफ कर रहे है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: तमिलनाडु में वन विभाग टीम की मेहनत लाई रंग, 30 फीट गहरे कुएं में गिरे हाथी के बच्चे को रेस्क्यू कर बचाया

मादा हाथी की बचाई जान

वन विभाग ने किया रेस्क्यू

तमिलनाडु (Tamil Nadu) के नीलगिरी जिले (Nilgiris) के कूनूर में एक भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक मादा हाथी पानी की टंकी में गिर गई, लेकिन समय पर की गई कार्रवाई से उसकी जान बच गई. वन विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर टंकी की दीवार तोड़ दी, जिससे हाथी के लिए बाहर निकलने का रास्ता बनाया जा सके.वीडियो में देखा जा सकता है कि अधिकारी बेहद शांत तरीके से हाथी को बाहर निकलने में मदद करते हैं और आखिरकार वह सुरक्षित जंगल की ओर लौट जाती है.

हाथियों के रेस्क्यू के वीडियो आते है सामने

तमिलनाडु (Tamil Nadu) में ही पिछले वर्ष एक नन्हा हाथी एक 30 फीट गहरे कुएं में गिर गया. जिसके बाद उसे बाहर निकालने के लिए वन विभाग की टीम ने उसके समांतर में एक बड़ा गड्डा जेसीबी की मदद से खोदा था. जिसके बाद इस हाथी की जान बच पाई.