VIDEO: दिल्ली में नकली ENO फैक्ट्री का भंडाफोड़, 90 हजार से ज्यादा पैकेट जब्त; Crime Branch ने दो आरोपी किए गिरफ्तार

Delhi Fake ENO Busted (Photo- @anujgupta_X/x)

Delhi Fake ENO Busted: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजधानी के प्रशांत विहार (Prashant Vihar, Delhi) इलाके में एक नकली ईनो (ENO) फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने फैक्ट्री पर छापा मारकर दो लोगों को गिरफ्तार किया और हजारों नकली ENO पैकेट बरामद किए. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संदीप जैन और जितेंद्र के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, संदीप फैक्ट्री का मालिक है, जो नकली ईनो ENO बनवा रहा था. जितेंद्र पैकिंग मशीन ऑपरेटर का काम करता था. फैक्ट्री में नकली ENO बनाने की प्रक्रिया असली ब्रांड की नकल करके की जाती थी, ताकि कोई भी अंतर न पहचान सके.

नकली ENO फैक्ट्री का भंडाफोड़

करीब 1 लाख नकली ENO पाउच जब्त

छापेमारी के दौरान, पुलिस ने 91,257 तैयार नकली ENO पाउच, लगभग 80 किलोग्राम कच्चा माल, 13 किलोग्राम प्रिंटेड रोल, 54,780 स्टिकर, 2,100 अधूरे पैकेट और एक पैकिंग मशीन बरामद की. यह सारा सामान बाजार में बिक्री के लिए तैयार था.

कंपनी की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई

क्राइम ब्रांच (Delhi Police Crime Branch) ने कहा कि यह कार्रवाई जन स्वास्थ्य और मूल कंपनी के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है. यह मामला तब प्रकाश में आया जब "ENO" ब्रांड की निर्माता कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd) के प्रतिनिधि यशपाल सपरा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

उन्होंने बताया कि इब्राहिमपुर गांव (Ibrahimpur village) में नकली ENO का निर्माण किया जा रहा है.

2 दिन की रिमांड पर भेजे गए आरोपी

पुलिस ने दोनों आरोपियों को दो दिन की रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है. अब यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि नकली कच्चा माल कहां से आ रहा था और कहां बेचा जा रहा था. क्राइम ब्रांच ने कहा कि नकली दवाओं, खाद्य पदार्थों और जाने-माने ब्रांडों के नकली उत्पादों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा.