TS Inter Supplementary Result 2026 Out: तेलंगाना बोर्ड ने जारी किया इंटर सप्लीमेंट्री का परिणाम, प्रथम वर्ष में 68.84% छात्र सफल

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TS Inter Supplementary Result 2026 Out: तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (TGBIE) ने आज इंटरमीडिएट पब्लिक एडवांस्ड सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन (IPASE) 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं. इस परीक्षा में शामिल हुए छात्र अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर अपना मार्क्स मेमो देख और डाउनलोड कर सकते हैं. इस साल प्रथम वर्ष (1st Year) का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 68.84% रहा है, जबकि द्वितीय वर्ष (2nd Year) का उत्तीर्ण प्रतिशत 49.29% दर्ज किया गया है. यह सप्लीमेंट्री परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की जाती है जो नियमित वार्षिक परीक्षा में एक या अधिक विषयों को पास नहीं कर पाए थे.

परिणाम ऑनलाइन जांचने की प्रक्रिया

छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नीचे दिए गए चरणों का पालन कर अपना परिणाम देख सकते हैं:

सबसे पहले तेलंगाना बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट tsbie.cgg.gov.in या results.cgg.gov.in पर जाएं. होमपेज पर उपलब्ध "IPASE 2026 Result" लिंक पर क्लिक करें. अपनी कक्षा के अनुसार प्रथम वर्ष (First Year) या द्वितीय वर्ष (Second Year) का चयन करें. इसके बाद संबंधित स्ट्रीम यानी जनरल (General) या वोकेशनल (Vocational) को चुनें. निर्धारित बॉक्स में अपना हॉल टिकट नंबर (Hall Ticket Number) दर्ज करें. 'Submit' बटन पर क्लिक करते ही आपका मार्क्स मेमो स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा. छात्र अपने मार्क्स मेमो को ध्यानपूर्वक जांचें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसे डाउनलोड कर प्रिंट ले लें.

परीक्षा से जुड़े मुख्य आंकड़े और पृष्ठभूमि

इस वर्ष जनरल और वोकेशनल दोनों स्ट्रीम के लिए आईपीएएसई 2026 की परीक्षाएं 13 मई से 21 मई 2026 के बीच राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थीं. इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनके अंकों में सुधार करने और उसी शैक्षणिक वर्ष में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश पाने का दूसरा अवसर प्रदान करना है, ताकि उनका पूरा साल बर्बाद न हो.

बोर्ड अधिकारियों के अनुसार, परिणाम डाउनलोड करने के बाद छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने मार्क्स मेमो पर दिए गए सभी व्यक्तिगत विवरणों की अच्छी तरह से जांच कर लें. यदि परिणाम देखने या स्कोरकार्ड डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या कठिनाई आती है, तो छात्र सहायता के लिए टीजीबीआईई (TGBIE) की आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 040-24603315 पर संपर्क कर सकते हैं या सीधे बोर्ड कार्यालय की वेबसाइट पर जा सकते हैं. यह परिणाम राज्य भर के हजारों छात्रों के आगे की उच्च शिक्षा के दाखिले के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.