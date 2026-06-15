NEET UG 2026 Refund: सीधे बैंक अकाउंट में वापस आएगी नीट यूजी की फीस, एनटीए ने करेक्शन विंडो को लेकर दिया बड़ा अपडेट

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 15 जून: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) (NTA) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक (National Eligibility cum Entrance Test-Undergraduate) (NEET UG) 2026 के फीस रिफंड को लेकर एक महत्वपूर्ण सुरक्षा और प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश जारी किए हैं. आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सभी पात्र उम्मीदवारों की रिफंड राशि सीधे उन्हीं बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, जिन्हें उम्मीदवारों ने आधिकारिक परीक्षा पोर्टल पर दर्ज और सत्यापित किया है. इसके साथ ही, एजेंसी ने उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है जिन्होंने पंजीकरण के दौरान बैंकिंग विवरण भरने में गलती कर दी थी; ऐसे छात्रों को आगामी परीक्षा समाप्त होने के बाद अपने विवरण में सुधार करने के लिए एक अतिरिक्त 'करेक्शन विंडो' (संशोधन का अवसर) दी जाएगी. यह भी पढ़ें: NEET UG 2026 Re-Exam Admit Card Released: नीट यूजी री-एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी, 21 जून को होगी दोबारा परीक्षा; ऐसे डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट

पोर्टल पर बैंक डिटेल्स वेरीफाई करने की सलाह

यह फैसला उन हजारों उम्मीदवारों के लिए मददगार साबित होगा, जिन्होंने शुरुआत में रिफंड विंडो के दौरान तकनीकी समस्याओं का सामना किया था या गलती से गलत विवरण जमा कर दिया था. भुगतान को असफल होने से बचाने और डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपने क्रेडेंशियल्स (एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड) का उपयोग करके नीट पोर्टल पर लॉग इन करें। वहां वे अपने बैंक खाते का नंबर, आईएफएससी (IFSC) कोड और खाताधारक का नाम जैसे महत्वपूर्ण विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच और सत्यापन कर लें.

साइबर धोखाधड़ी को लेकर NTA की सख्त चेतावनी

प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के साथ, एनटीए ने मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों को निशाना बना रहे साइबर अपराधियों को लेकर एक गंभीर चेतावनी भी जारी की है. एजेंसी ने बताया कि जालसाज रिफंड प्रक्रिया को तेज करने या वेरिफिकेशन के नाम पर फर्जी टेक्स्ट मैसेज, फोन कॉल और संदिग्ध लिंक भेज रहे हैं. एनटीए ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वह किसी भी फीस रिफंड को प्रोसेस करने के लिए कभी भी उम्मीदवारों से वन-टाइम पासवर्ड (OTP), पासवर्ड, यूपीआई पिन (UPI PIN) या किसी भी तरह के अग्रिम भुगतान (Upfront Payment) की मांग नहीं करता है. छात्रों को ऐसे किसी भी झांसे में न आने की सलाह दी गई है.

री-एग्जाम की पात्रता पर नहीं पड़ेगा कोई असर

यह वित्तीय रिफंड प्रक्रिया 3 मई को आयोजित हुई मूल परीक्षा के रद्द होने के बाद शुरू की गई है. प्रशासनिक अनियमितताओं और कथित पेपर लीक के आरोपों के बाद मई की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसकी जांच वर्तमान में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कर रही है. सरकार ने अब 21 जून, 2026 को देश भर में सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के बीच नीट यूजी की दोबारा परीक्षा (Re-examination) आयोजित करने का कार्यक्रम तय किया है.

अधिकारियों ने पूरी तरह साफ किया है कि शुरुआती परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क का रिफंड लेने या दावा करने से 21 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा के लिए उम्मीदवार की पात्रता (Eligibility) पर कोई असर नहीं पड़ेगा. जो छात्र वर्तमान में पोर्टल पर अपने क्रेडेंशियल्स को बदलने में समस्या का सामना कर रहे हैं, उनके लिए परीक्षा चक्र समाप्त होने के तुरंत बाद डेटा सुधार की सुविधा पूरी तरह बहाल कर दी जाएगी.