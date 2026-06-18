MSBTE Summer Diploma Result 2026: महाराष्ट्र समर डिप्लोमा परीक्षा का रिजल्ट जारी, msbte.org पर ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

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MSBTE Summer Diploma Result 2026: महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (MSBTE) ने समर डिप्लोमा परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं. इस परीक्षा में शामिल हुए छात्र अब एमएसबीटीई की आधिकारिक वेबसाइट msbte.org (या msbte.ac.in) पर जाकर अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. उम्मीदवारों को अपना स्कोरकार्ड देखने और डाउनलोड करने के लिए अपने एनरोलमेंट नंबर (Enrollment Number) या सीट नंबर का उपयोग करना होगा.

परीक्षा का डिटेल्स

एमएसबीटीई समर डिप्लोमा की थ्योरी परीक्षाएं 23 अप्रैल से 16 मई 2026 के बीच आयोजित की गई थीं. इससे पहले, बोर्ड द्वारा 8 अप्रैल से 18 अप्रैल 2026 तक प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन किया गया था. महाराष्ट्र भर में इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर और अन्य तकनीकी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में नामांकित हजारों छात्रों ने इस परीक्षा में भाग लिया था. यह भी पढ़े: Rajasthan BSTC Pre DElEd Result 2026 OUT: राजस्थान BSTC प्री डीएलएड परीक्षा परिणाम घोषित, predeledraj2026.com पर ऐसे करें चे

स्कोरकार्ड में उपलब्ध विवरण

ऑनलाइन जारी किए गए स्कोरकार्ड में छात्र का नाम, विषय-वार अंक, ग्रेड पॉइंट्स, कुल प्रदर्शन और रिजल्ट का स्टेटस (पास/फेल/एटीकेटी) जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है. बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपने स्कोरकार्ड में दर्ज सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच कर लें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसकी एक कॉपी डाउनलोड करके रख लें.

रिजल्ट चेक करने के आसान चरण

छात्र नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना परिणाम आसानी से देख सकते हैं:

सबसे पहले एमएसबीटीई की आधिकारिक वेबसाइट msbte.org पर जाएं. होमपेज पर उपलब्ध "Summer 2026 Diploma Results" के लिंक पर क्लिक करें. अब नए पेज पर अपना एनरोलमेंट नंबर (Enrollment Number) या सीट नंबर दर्ज करें. इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें. आपका MSBTE समर डिप्लोमा रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा. स्कोरकार्ड को डाउनलोड करें और आगे की प्रवेश प्रक्रियाओं के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें.

आगे की राह: सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस (CAP)

डिप्लोमा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले और उच्च शिक्षा (जैसे डायरेक्ट सेकंड ईयर बीई/बीटेक या डिग्री कोर्स) में प्रवेश के इच्छुक छात्र अब सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस (CAP) में भाग ले सकेंगे. यह काउंसलिंग प्रक्रिया स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) सेल, महाराष्ट्र द्वारा आयोजित की जाती है.

एडमिशन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, पात्र उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अपने पसंदीदा कॉलेजों व पाठ्यक्रमों के लिए चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया को पूरा करना होगा. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी शैक्षणिक दस्तावेज तैयार रखें और कैप (CAP) एडमिशन शेड्यूल के संबंध में आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखें.