Rajasthan BSTC Pre DElEd Result 2026 OUT: राजस्थान BSTC प्री डीएलएड परीक्षा परिणाम घोषित, predeledraj2026.com पर ऐसे करें चेक

Rajasthan BSTC Pre DElEd Result 2026 OUT: वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (VMOU), कोटा ने बुधवार को राजस्थान बेसिक स्कूल टीचिंग कोर्स (BSTC) प्री डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (Pre DElEd) परीक्षा 2026 का परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है. राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जयपुर क्षेत्रीय केंद्र पर आयोजित एक आधिकारिक कार्यक्रम में नतीजों की घोषणा की. परीक्षा में शामिल हुए हजारों अभ्यर्थी अब विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं. परिणाम जारी होने के साथ ही राज्य के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है.
आधिकारिक वेबसाइट से ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड
अभ्यर्थी अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट से परीक्षा परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा.
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सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट predeledraj2026.com पर जाएं.
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होमपेज पर उपलब्ध "Rajasthan BSTC Pre DElEd Result 2026" लिंक पर क्लिक करें.
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इसके बाद नए पेज पर अपनी आवेदन संख्या (Application Number) और जन्मतिथि दर्ज करें.
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विवरण भरने के बाद 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें.
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आपका परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड कर प्रिंटआउट निकाल लें.
परीक्षा से जुड़े मुख्य आंकड़े
इस वर्ष राजस्थान प्री डीएलएड परीक्षा का आयोजन 20 मई 2026 को राज्य के 41 जिलों में बनाए गए 1,774 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था.
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कुल प्राप्त आवेदन: 6,05,242
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परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थी: 4,97,178
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कुल उपलब्ध सीटें: 25,970 (राज्य के विभिन्न डीएलएड कॉलेजों में)
25,000 से अधिक सीटों पर मिलेगा प्रवेश
इस शैक्षणिक सत्र में राजस्थान के विभिन्न प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की कुल 25,970 सीटों पर मेरिट के आधार पर दाखिला दिया जाएगा. परीक्षा का आयोजन प्राथमिक शिक्षा विभाग के सहयोग से कराया गया था. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि उच्च रैंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन और पसंदीदा संस्थान के चयन में प्राथमिकता दी जाएगी.
जल्द शुरू होगी ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया
परिणाम घोषित होने के बाद अब विश्वविद्यालय जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत काउंसलिंग शेड्यूल जारी करेगा. सफल उम्मीदवारों को प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा और अपने पसंदीदा कॉलेजों का विकल्प चुनना होगा. सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया उम्मीदवारों की रैंक, श्रेणी और उनके द्वारा चुने गए विकल्पों के आधार पर की जाएगी. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्र तैयार रखें.