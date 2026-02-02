JKBOSE Class 11 Result 2026: आज जारी होगा जम्मू-कश्मीर बोर्ड 11वीं का रिजल्ट, jkbose.jk.gov.in पर ऐसे करें चेक

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: File Image)

JKBOSE Class 11 Result 2026: जम्मू और कश्मीर (Jammu And Kashmir) के हजारों छात्रों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है. जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (Jammu and Kashmir Board of School Education) (JKBOSE) सोमवार, 2 फरवरी 2026 को कक्षा 11वीं का परीक्षा परिणाम (Class 11 Result) घोषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है. बोर्ड के अध्यक्ष गुलाम हसन शेख के अनुसार, रिजल्ट दोपहर 11:30 बजे के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव कर दिया जाएगा.

छात्र अपना स्कोरकार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. तकनीकी कारणों या भारी ट्रैफिक की स्थिति में समय में थोड़ा बदलाव संभव है, लेकिन बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. यह भी पढ़ें: JKBOSE Board Result 2025: 10वीं के बाद 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित, jkbose.nic.in पर एक क्लिक में ऐसे चेक करें परिणाम

परीक्षा का संक्षिप्त विवरण

इस वर्ष कक्षा 11वीं की परीक्षा में कुल 81,469 छात्रों ने पंजीकरण कराया था. इसमें कश्मीर संभाग के 64,007 छात्र और जम्मू संभाग के विंटर जोन (सर्दियों वाले क्षेत्रों) के 17,462 छात्र शामिल हैं. इन परीक्षाओं का आयोजन नवंबर और दिसंबर 2025 के बीच किया गया था.

JKBOSE 11वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें?

रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन कर अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jk.gov.in पर जाएं. होमपेज पर 'Results' सेक्शन में जाएं और 'Higher Secondary Part I (Class 11th)' के लिंक पर क्लिक करें. अब अपना रोल नंबर (Roll Number) और रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration Number) दर्ज करें. विवरण जमा (Submit) करें और आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा. भविष्य के संदर्भ के लिए अपनी मार्कशीट डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले लें.

मार्कशीट में क्या जांचें?

ऑनलाइन डाउनलोड की गई मार्कशीट प्रोविजनल (अस्थाई) होगी. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कोरकार्ड में निम्नलिखित विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें:

छात्र का नाम और माता-पिता का नाम

रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर

विषयवार अंक (Theory and Practical)

कुल अंक और रिजल्ट स्टेटस (Pass/Fail)

यदि मार्कशीट में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो छात्र तुरंत अपने संबंधित स्कूल या बोर्ड अधिकारियों से संपर्क करें. ओरिजिनल मार्कशीट स्कूलों द्वारा बाद में वितरित की जाएगी.

पुनर्मूल्यांकन (Revaluation) की सुविधा

जो छात्र अपने प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें पुनर्मूल्यांकन (Revaluation) के लिए आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा. बोर्ड जल्द ही इसके लिए आवेदन की तारीखें और शुल्क की जानकारी वेबसाइट पर साझा करेगा. पुनर्मूल्यांकन के बाद आने वाले परिणाम को ही अंतिम माना जाएगा.