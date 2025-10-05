डिफेंस टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करने का मौका! DRDO ने अप्रेंटिस पदों पर निकाली भर्ती, 28 अक्टूबर से पहले करें आवेदन

DRDO Internship Credit-(Latestly.Com)

DRDO Apprentice Recruitment 2025: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने हैदराबाद स्थित अपने अनुसंधान केंद्र में प्रशिक्षु पदों (Trainee Positions) के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उम्मीदवार 27 सितंबर से 28 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन (Online Application) कर सकते हैं. इच्छुक उम्मीदवार DRDO की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं.

195 प्रशिक्षु पद उपलब्ध

40 स्नातक प्रशिक्षु पद (Graduate Trainee Posts)

20 तकनीशियन, डिप्लोमा प्रशिक्षु पद (Technician, Diploma Trainee Posts)

135 आईटीआई ट्रेड प्रशिक्षु पद (135 ITI Trade Apprentice Posts)

जरूरी डॉक्यूमेंट्स (Required Documents)

स्नातक प्रशिक्षुता (Graduate Apprenticeship) के लिए, उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र, जैसे मैकेनिकल या केमिकल इंजीनियरिंग, में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए. तकनीशियन प्रशिक्षुता (Technician Apprenticeship) के लिए, संबंधित विषय में डिप्लोमा अनिवार्य है.

आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस (ITI Trade Apprentice) पदों के लिए, उम्मीदवारों के पास फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिक-डीजल, ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल), इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, सीओपीए या लाइब्रेरी असिस्टेंट में आईटीआई प्रमाणपत्र होना चाहिए.

आवेदकों की आयु (Age of Applicants)

आयु सीमा के संबंध में, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए. हालांकि, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है. उम्मीदवार की आयु की गणना 1 सितंबर, 2025 के अनुसार की जाएगी.

सेलेक्शन प्रोसेस (Selection Process)

चयन प्रक्रिया उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी क्षमता (Technical Competence) के आधार पर होगी. चयनित उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) और चिकित्सा परीक्षण (Medical Test) किया जाएगा.

स्टाइपेंड कितना मिलेगा? (How Much Stipend will I Get?)

स्नातक अप्रेंटिस को ₹9,000 प्रति माह और डिप्लोमा अप्रेंटिस को ₹8,000 प्रति माह का वजीफा मिलेगा. विस्तृत जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक अधिसूचना देखें.