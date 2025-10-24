तमिल अभिनेताओं पर ED की कार्रवाई, कोकीन तस्करी से जुड़े मामले में श्रीकांत और कृष्ण कुमार को भेजा समन

मुंबई, 24 अक्टूबर : तमिल फिल्म इंडस्ट्री के दो जाने-माने अभिनेता, के. श्रीकांत (K Srikanth) और कृष्ण कुमार (Krishna Kumar) इस समय विवादों में हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दोनों कलाकारों को कोकीन तस्करी से जुड़े धनशोधन मामले में तलब किया है. अधिकारियों के अनुसार, ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय ने श्रीकांत को 27 अक्टूबर और कृष्ण कुमार को 28 अक्टूबर को पूछताछ के लिए पेश होने का समन जारी किया है. इस पूछताछ के दौरान उनके बयान धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किए जाएंगे.

इस मामले में चेन्नई पुलिस ने प्रारंभिक जांच के दौरान श्रीकांत और कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया था. उनके साथ कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था, जिनमें अन्नाद्रमुक के पूर्व पदाधिकारी टी. प्रसाद शामिल थे. टी. प्रसाद पर आरोप था कि उन्होंने श्रीकांत और अन्य लोगों को कथित रूप से कोकीन की आपूर्ति की. गिरफ्तारी के समय पुलिस ने छापेमारी में 11 ग्राम कोकीन, 10 ग्राम मेथ और 2 ग्राम गांजा बरामद किया. यह भी पढ़ें : Chhatarpur: बीजेपी नेता के घर के बाहर पड़ा था कचरा, CMO ने नाराज होकर घर के अंदर फिंकवाया, छतरपुर का VIDEO आया सामने

श्रीकांत और कृष्ण कुमार की गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. बाद में जुलाई में मद्रास उच्च न्यायालय ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी. अदालत ने सशर्त जमानत देते समय माना कि उनके पास से कोई बड़ा अवैध पदार्थ बरामद नहीं हुआ और दोनों केवल व्यक्तिगत उपयोग के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे. इसके बाद से दोनों कलाकार जमानत पर हैं. उनके वकील का दावा है कि दोनों पूरी तरह से ईडी की जांच में सहयोग कर रहे हैं.

ईडी ने इस मामले में जेल में बंद प्रशांत, जवाहर और प्रदीप कुमार से भी सीधे पूछताछ करने की योजना बनाई है. इसके लिए ईडी ने ड्रग मामलों की विशेष अदालत में याचिका दायर की है. अधिकारियों का कहना है कि जांच का उद्देश्य यह समझना है कि कथित अवैध तरीके से अर्जित धन का उपयोग कैसे हुआ और इस धन का लाभ किसने उठाया.

जानकारी के अनुसार, श्रीकांत पर आरोप है कि वह कई ड्रग सप्लायर्स के संपर्क में थे और उन्होंने कथित रूप से कोकीन और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन किया. इस मामले में जॉन नामक एक अन्य मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसने कथित रूप से प्रदीप कुमार को ड्रग्स सप्लाई की. पुलिस और ईडी के अनुसार, इस मामले में लेन-देन के सबूत के तौर पर 40,000 रुपये जब्त किए गए.