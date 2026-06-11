Gurugram Viral Video: गुरुग्राम पुलिस की कार्रवाई, पूर्व प्रेमिका पर हमला करने वाला दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल गिरफ्तार

Gurugram Viral Video: हरियाणा के गुरुग्राम में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल को अपनी पूर्व प्रेमिका पर बीच सड़क पर बेरहमी से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इस पूरी वारदात का सीसीटीवी (CCTV) फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय अदालत ने आरोपी कांस्टेबल की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है.

सीसीटीवी वीडियो में कैद हुई मारपीट की घटना

गिरफ्तार आरोपी की पहचान रोनित यादव के रूप में हुई है, जो गाजियाबाद के इंदिरापुरम का निवासी है और दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर तैनात था. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अत्यधिक शराब के नशे में गुरुग्राम के सेक्टर 56 इलाके में अपनी पूर्व प्रेमिका पर सार्वजनिक रूप से हमला किया. जलवायु विहार के वायरल सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि आरोपी महिला के साथ मारपीट कर रहा है. वीडियो में एक राहगीर को भी पीड़िता को बचाने की कोशिश करते हुए देखा गया, जिसके बाद आरोपी की उस व्यक्ति के साथ भी झड़प हुई.

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पीड़िता के परिवार को धमकी और थार से गेट पर टक्कर

पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, रोनित यादव सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच उसके घर पहुंचा और जबरन अंदर घुसने का प्रयास किया. जब वह पीड़िता से नहीं मिल सका, तो उसने उसकी मां और नाबालिग बहन को जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता उस समय एक पारिवारिक समारोह में गई हुई थी और उसे इस घटना की जानकारी परिजनों से मिली. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने बाद में अपनी थार एसयूवी (Thar SUV) से आवासीय सोसायटी के मुख्य द्वार को भी टक्कर मार दी, जिससे वहां रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई.

धमकियों के कारण पहले वापस ली थी शिकायत

पीड़िता, जो दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से बीबीए (BBA) की पढ़ाई कर रही है, ने पुलिस को बताया कि उसने पहले सितंबर 2025 में भी रोनित के खिलाफ इसी तरह के हमले की शिकायत दर्ज कराई थी. हालांकि, आरोपी द्वारा लगातार दी जा रही धमकियों के कारण उसने बाद में वह शिकायत वापस ले ली थी. दोनों पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन रोनित के हिंसक व्यवहार और खराब आचरण के कारण वे अलग हो गए थे.

जमानत याचिका खारिज, जांच जारी

गिरफ्तारी के बाद आरोपी रोनित यादव को न्यायिक हिरासत के तहत भोंडसी जेल भेज दिया गया है. स्थानीय अदालत ने आरोपी के कृत्य और सबूतों को देखते हुए उसे जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की आगे की कानूनी जांच जारी है. सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इंटरनेट यूजर्स ने इस घटना पर भारी आक्रोश व्यक्त किया है और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई की मांग की है.