कफ सीरप केस: दवा लिखने वाले डॉक्टर और निर्माता कंपनी पर केस

मध्य प्रदेश सरकार ने कफ सीरप 'कोल्डरिफ' की बिक्री पर बैन लगा दिया है. छिंदवाड़ा में कई बच्चों की मौत के बाद यह फैसला लिया गया.यह फैसला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 14 बच्चों की मौत के बाद लिया गया है. इन बच्चों की मौत किडनी फेलियर से हुई और इसका कथित संबंध 'कोल्डरिफ' नाम के कफ सीरप से हो सकता है.

इस मामले में छिंदवाड़ा पुलिस ने दवा देने वाले डॉक्टर प्रदीप सोनी पर केस दर्ज किया है. साथ ही, कफ सीरप बनाने वाली दवा कंपनी 'श्री सन फार्मास्यूटिकल्स' को केस में मुख्य आरोपी बनाया गया है. 'श्री सन फार्मास्यूटिकल्स' तमिलनाडु की कंपनी है.

सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैबोरेट्री (सीडीटीएल) चेन्नई में सीरप के नमूने की जांच के बाद उसे सही गुणवत्ता का नहीं पाया गया. सीडीटीएल, भारत की उन सात राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में से एक है जहां दवाओं और कॉस्मैटिक उत्पादों पर रिसर्च और समीक्षा की जाती है.

समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि दवा के नमूनों में एक "बेहद विषैला पदार्थ" पाया गया. केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने भी छह राज्य के 19 दवा उत्पादन केंद्रों में जांच शुरू कर दी है. इन दवाओं में कफ सीरफ (खांसी की दवा) और एंटीबायॉटिक शामिल हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी.

छिंदवाड़ा में डॉक्टर पर दर्ज केस की जानकारी देते हुए एसपी अजय पाण्डेय ने मीडिया को बताया, "ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज किया गया. इस मामले में अधिकतर बच्चों का इलाज डॉक्टर प्रवीण सोनी ने किया. उन्होंने कोल्डरिफ दवा प्रिस्क्राइब की. इस आधार पर, उन्हें केस में एक आरोपी बनाया गया है. दवा निर्माता कंपनी, तमिलनाडु की श्री सन फार्मास्यूटिकल्स, तो केस में मुख्य आरोपी बनाया गया है. डॉक्टर पुलिस हिरासत में है."

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बच्चों की मौत पर शोक जताया. उन्होंने कहा कि सीरप बनाने वाली कंपनी के अन्य उत्पादों की बिक्री पर भी बैन लगा दिया गया है.

एएफपी के अनुसार, मध्य प्रदेश के अलावा केरल और तमिलनाडु में भी इस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह पहली बार नहीं है जब भारत में बने कफ सीरप के इतने घातक मामले सामने आए हों. हालिया सालों में कई देशों में बच्चों की मौत का संबंध कफ सीरप से जोड़ा गया है. इसमें साल 2022 में गांबिया में 70 से अधिक बच्चों की मौत भी शामिल है.

