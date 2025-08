Malegaon Blast Case: कर्नल पुरोहित मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी होने के बाद पहली बार पुणे अपने घर पहुंचे, लोगों ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत; VIDEO

Malegaon Blast Case: मालेगांव विस्फोट मामले में 17 साल बाद कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित समेत सभी सात आरोपियों को एनआईए कोर्ट ने बरी कर दिया है. इस फैसले के बाद, कर्नल पुरोहित पहली बार रविवार 3 अगस्त को पुणे अपने घर पहुंचे, जहां उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया.

कर्नल पुरोहित ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, "मैं देश और हमारे साथ खड़े रहने वालों का बहुत आभारी हूं. मैं न्यायपालिका का आभारी हूं कि उन्होंने मामले को समझा और न्याय दिलाया. इस लड़ाई के दौरान सशस्त्र बल मेरे साथ खड़े रहे. मेरे पास उन सभी का आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं. यह भी पढ़े: Malegaon Blast Case: जेल में मुझे इतना प्रताड़ित किया जाता था, जिसके लिए शब्‍द नहीं हैं; प्रज्ञा ठाकुर

#WATCH | Maharashtra: Lt Colonel Prasad Shrikant Purohit arrives at his residence in Pune for the first time after NIA Court acquitted all accused, including him, in 2008 Malegaon blast case. pic.twitter.com/vm66bpG0Go

— ANI (@ANI) August 3, 2025