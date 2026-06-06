Delhi Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर आज 'कॉकरोच जनता पार्टी' का बड़ा प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

कॉकरोच जनता पार्टी (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 6 जून: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) के ऐतिहासिक धरना स्थल जंतर-मंतर पर आज युवाओं और छात्रों के नेतृत्व वाले एक प्रमुख संगठन 'कॉकरोच जनता पार्टी' (Cockroach Janata Party) (CJP) द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. सोशल मीडिया अभियानों (Social Media Campaigns) से अपनी पहचान बनाने वाले इस संगठन का यह प्रदर्शन मुख्य रूप से देश की शिक्षा व्यवस्था और हालिया परीक्षा विवादों से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है. आंदोलन की कमान CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके संभाल रहे हैं, जो इस विशेष प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए हाल ही में अमेरिका से भारत लौटे हैं. यह भी पढ़ें: Cockroach Janata Party: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके 6 जून को लौटेंगे भारत, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर करेंगे प्रदर्शन; VIDEO

किस मांग को लेकर हो रहा है विरोध प्रदर्शन?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के पदाधिकारियों के अनुसार, इस जमीनी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली और परीक्षा प्रबंधन में कथित विफलताओं को उजागर करना है. संगठन की सबसे प्रमुख मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है.

हाल के महीनों में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हुई कुछ प्रमुख प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं में सामने आए विवादों, पेपर लीक की आशंकाओं और छात्रों की शिकायतों को लेकर यह संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है. आयोजकों ने स्पष्ट किया है कि उनका यह प्रयास पूरी तरह से लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के सिद्धांतों पर आधारित है.

सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन के कड़े निर्देश

शनिवार को होने वाले इस प्रदर्शन में भारी संख्या में युवाओं और छात्रों के जुटने की संभावना को देखते हुए प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई हैं. जंतर-मंतर और उसके आसपास के संवेदनशील रास्तों पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं.

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए CJP के स्वयंसेवकों और आयोजकों ने प्रदर्शनकारियों के लिए एक विस्तृत गाइडलाइन (दिशानिर्देश) भी जारी की है. इसमें प्रतिभागियों से अपने साथ तिरंगा झंडा और किताबें लाने, भीषण गर्मी और धूप से बचने के लिए पानी व सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करने तथा किसी भी तरह की उकसावे वाली कार्रवाई या टकराव से दूर रहने की अपील की गई है. इसके अलावा, संस्थापक अभिजीत दिपके ने सार्वजनिक असुविधा और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए समर्थकों से अपील की थी कि वे उनके स्वागत के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ न लगाएं.

व्यंग्यात्मक अभियान से व्यापक जन आंदोलन का सफर

कॉकरोच जनता पार्टी की पृष्ठभूमि की बात करें, तो इसकी शुरुआत कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर एक व्यंग्यात्मक (Satirical) पहल के रूप में हुई थी, जो धीरे-धीरे छात्रों, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच एक लोकप्रिय मंच बन गया. यह संगठन स्वयं को एक गैर-दलीय (Non-partisan) मंच के रूप में पेश करता है, जिसका प्राथमिक ध्यान केवल युवाओं के रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक संस्थानों की जवाबदेही से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है.

आज जंतर-मंतर पर हो रहा यह जमावड़ा ऑनलाइन से ऑफलाइन धरातल पर CJP का अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सांगठनिक लामबंदी (Mobilisation) प्रयास माना जा रहा है. प्रशासनिक अधिकारी और दिल्ली पुलिस की टीमें स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, ताकि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.