Olypub Restaurant Beef Controversy: कोलकाता रेस्टोरेंट में यूट्यूबर सायकर चक्रवर्ती को मटन की जगह बीफ परोसने का आरोप, वेटर गिरफ्तार

(Photo Credits: X/@tjt4002)

Olypub Restaurant Beef Controversy: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के पार्क स्ट्रीट स्थित ऐतिहासिक रेस्तरां 'ऑली पब' (Olypub) में मटन की जगह बीफ परोसे जाने का मामला अब शांत होता दिख रहा है. बंगाली अभिनेता और यूट्यूबर सायकर चक्रवर्ती (Sayak Chakraborty) जिन्होंने इस घटना के बाद वेटर की गिरफ्तारी कराई थी, अब अपनी शिकायत वापस लेने का मन बना लिया है. यह फैसला रेस्तरां प्रबंधन की औपचारिक माफी और सायक के खिलाफ दर्ज हुई एक जवाबी शिकायत के बाद आया है.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना शुक्रवार (30 जनवरी) रात की है जब सायक चक्रवर्ती अपने दो दोस्तों के साथ ऑली पब पहुंचे थे. उन्होंने 'मटन स्टेक' का ऑर्डर दिया था. सायक का आरोप है कि उन्हें जो पहली डिश परोसी गई, वह मटन नहीं बल्कि बीफ (गोमांस) था. समूह ने अनजाने में उसका सेवन कर लिया. उन्हें इस गलती का एहसास तब हुआ जब वेटर टेबल पर दूसरा 'मटन स्टेक' लेकर आया. पूछताछ करने पर कथित तौर पर स्टाफ ने स्वीकार किया कि पहली डिश बीफ थी. यह भी पढ़े: Salim Khan’s Statement on Eating Beef: सलमान खान के पिता सलीम का बड़ा खुलासा, परिवार में नहीं खाया जाता बीफ, दिए ये तर्क

वेटर गिरफ्तारी

सायक चक्रवर्ती ने पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शनिवार को वेटर शेख नासिरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया. उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 के तहत धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला दर्ज किया गया था. अदालत ने वेटर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

रेस्तरां की सार्वजनिक माफी

विवाद बढ़ता देख 80 साल पुराने ऑली पब प्रबंधन ने रविवार को एक आधिकारिक बयान जारी किया. रेस्तरां ने इसे एक "गंभीर लेकिन अनजाने में हुई मानवीय भूल" बताया. प्रबंधन ने कहा, "हम अपने ग्राहक की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए क्षमाप्रार्थी हैं. हमारा संस्थान जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के बिना सभी का सम्मान करने की नींव पर टिका है. यह एक अनपेक्षित त्रुटि थी और हमारा किसी का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था."

सायक चक्रवर्ती के खिलाफ काउंटर-शिकायत

इस बीच, हावड़ा के एक निवासी जॉयराज भट्टाचार्य ने सायक चक्रवर्ती के खिलाफ पार्क स्ट्रीट थाने में ही एक काउंटर-शिकायत दर्ज कराई है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि सायक ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने और साजिश रचने की कोशिश की है. सोशल मीडिया पर भी सायक को उनके व्यवहार और वीडियो के लहजे के लिए काफी ट्रोल किया गया.

शिकायत वापस लेने का निर्णय

दबाव और विवाद को बढ़ता देख सायक चक्रवर्ती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मूल वीडियो हटा दिया है. उन्होंने एक नया वीडियो संदेश जारी कर कहा, "मैंने गुस्से में आकर पुलिस शिकायत की थी क्योंकि मैं काफी आहत था. अब जब रेस्तरां ने माफी मांग ली है, तो मैं इस मामले को और नहीं खींचना चाहता. मैं वेटर और रेस्तरां के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले रहा हूं." उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी भी तरह के सांप्रदायिक विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते.

इस मामले में अब पुलिस वेटर की रिहाई की कानूनी प्रक्रिया पर विचार कर रही है. क्या आप इस घटना के बाद कोलकाता के अन्य रेस्तरां के लिए जारी किए गए नए फूड सर्विंग नियमों के बारे में जानना चाहते हैं?