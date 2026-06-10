Kerala Monsoon 2026: केरल के कई जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट

Kerala Monsoon 2026: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने केरल के कई जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' (Orange Alert) जारी किया है. राज्य में दक्षिण-पश्चिम मानसून (Southwest Monsoon) के लगातार मजबूत होने के कारण आगामी दिनों में अत्यधिक भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है. मौसम एजेंसी ने भूस्खलन, बाढ़ और जलजमाव के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है.
इन जिलों के लिए जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार, 11 जून के लिए इडुक्की, एर्नकुलम और त्रिशूर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा, 12 जून को कोट्टायम, इडुक्की और एर्नकुलम जिलों के लिए भी इसी तरह की चेतावनी दी गई है. ऑरेंज अलर्ट का अर्थ है कि इन क्षेत्रों में 24 घंटे के भीतर 12 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक मूसलाधार बारिश हो सकती है. इसके मद्देनजर स्थानीय प्रशासन को आपदा प्रबंधन के लिए तैयार रहने को कहा गया है. राज्य के कई अन्य हिस्से फिलहाल 'येलो अलर्ट' के दायरे में हैं. यह भी पढ़े: Southwest Monsoon 2026: केरल के तट पर पहुंचा दक्षिण-पश्चिम मानसून, मौसम विभाग ने 7 जिलों में जारी किया ‘ऑरेंज अलर्ट’; मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह
आंधी-तूफान और तेज हवाओं की चेतावनी
आईएमडी ने मध्य जून तक पूरे केरल और लक्षद्वीप क्षेत्र में व्यापक बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान लगाया है. 10 जून से 12 जून के बीच तटीय और आंतरिक इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है. तेज हवाओं के कारण पेड़ों के गिरने, अस्थायी संरचनाओं को नुकसान पहुंचने और यातायात व्यवस्था बाधित होने की आशंका जताई जा रही है.
प्रशासन ने जारी की सुरक्षा एडवाइजरी
केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (KSDMA) और जिला प्रशासनों ने जनता के लिए सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं. उफनती नदियों, जलभराव वाले क्षेत्रों और पहाड़ी रास्तों पर अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है. तटीय इलाकों में रहने वाले मछुआरों को समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है, क्योंकि मौसम खराब होने के कारण समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका है.
केरल में मजबूत हो रहा मानसून
यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब इस महीने की शुरुआत में केरल पहुंचे दक्षिण-पश्चिम मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है. राज्य के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कुछ निचले इलाकों में स्थानीय स्तर पर जलभराव की स्थिति बन गई है. मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि मानसून की यह सक्रिय स्थिति जून के दूसरे सप्ताह के बाद भी बनी रहेगी, जिससे राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा.