VIDEO: स्पाइसजेट की फ्लाइट में हंगामा, दो यात्रियों ने जबरन कॉकपिट में घुसने की कोशिश की; CISF ने किया गिरफ्तार

Delhi Mumbai SpiceJet Flight News: दिल्ली से मुंबई जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट SG 9282 में सोमवार को उस वक्त अफरातफरी मच गई जब दो यात्रियों ने विमान के टेकऑफ से ठीक पहले कॉकपिट में घुसने की कोशिश की. फ्लाइट रनवे की ओर टैक्सी कर रही थी, लेकिन इस हरकत से उसे वापस गेट पर लौटना पड़ा. सूत्रों के मुताबिक, इन यात्रियों को समझाने की काफी कोशिश की गई. केबिन क्रू, बाकी यात्री और यहां तक कि पायलट ने भी कई बार उन्हें सीट पर बैठने को कहा, लेकिन दोनों यात्री जिद पर अड़े रहे. आखिरकार पायलट ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्लाइट को वापस लैंडिंग बे पर लाने का फैसला लिया.

Fight between 2 flyers forces taxiing #SpiceJet plane to return to #IGIA terminal; both handed over to CISF

Read here 🔗https://t.co/1tCVAfJvGy#Delhi #DelhiAirport #IGIAirport pic.twitter.com/PbT8hEfKuA

