VIDEO: कर्नाटक में भाषा विवाद को लेकर बस कंडक्टर और ड्राइवर पर हमला, मराठी सीखने की दी धमकी

बेलगावी: उत्तर पश्चिम कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (NWKRTC) की एक बस के कंडक्टर और ड्राइवर पर शुक्रवार को बेलगावी से 16 किलोमीटर दूर बालेकुंद्री (KH) गांव में भाषा विवाद को लेकर हमला कर दिया गया.

कंडक्टर महादेव हुक्कर ने मरीहाल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि बालेकुंद्री (KH) पहुंचने पर एक समूह ने उन पर और बस ड्राइवर राजेसाब मोमिन पर बेरहमी से हमला किया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे कन्नड़ समर्थक संगठनों में रोष है और उन्होंने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है.

भाषा को लेकर हुआ विवादबीआईएमएस सरकारी अस्पताल में मीडिया से बात करते हुए हुक्कर ने बताया, "बेलगावी शहर से एक लड़की और एक लड़का बालेकुंद्री की यात्रा कर रहे थे. लड़की ने आधार कार्ड दिखाया, जिसके बाद मैंने उसे कन्नड़ में कहा कि लड़के का टिकट भी ले लें. इस पर लड़की ने मुझसे मराठी में बात करने के लिए कहा. जब मैंने बताया कि मुझे मराठी नहीं आती, तो उसने कहा कि मुझे मराठी सीखनी चाहिए. इसी दौरान लड़के ने हस्तक्षेप किया और मुझे धमकी दी."

The Ksrtc bus conductor asked passengers to take a ticket in Kannada but the passenger got angry and attacked the conductor and said speak in marati. Incident happened in belagavi. #kannada #Karnatakapic.twitter.com/kKqRgAjrM0

— Karnataka Update (@about_karnataka) February 21, 2025