BSNL की शानदार वापसी, लगातार दूसरी तिमाही में 280 करोड़ रुपये का मुनाफा, Q4 Results बने मील का पत्थर

नई दिल्ली: सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के लिए खुशखबरी है! कंपनी ने 31 मार्च 2025 को समाप्त हुई चौथी तिमाही में ₹280 करोड़ का शानदार मुनाफा कमाया है. यह इसलिए भी खास है क्योंकि यह लगातार दूसरी तिमाही है जब बीएसएनएल फायदे में रही है. इससे पहले, अक्टूबर से दिसंबर 2024 की तिमाही में कंपनी ने ₹262 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया था.

इस शानदार प्रदर्शन पर संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुशी जताते हुए कहा, "प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह भारतीय दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है. 18 सालों में पहली बार बीएसएनएल ने लगातार दो तिमाहियों में शुद्ध लाभ कमाया है, सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट या अच्छा मार्जिन ही नहीं, बल्कि असली मुनाफा. यह आत्मनिर्भर और डिजिटल रूप से सशक्त भारत के लिए प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है."

मुनाफे में वापसी: पिछले साल इसी तिमाही (जनवरी-मार्च 2024) में बीएसएनएल को ₹849 करोड़ का घाटा हुआ था. उसकी तुलना में ₹280 करोड़ का मुनाफा एक बड़ी उपलब्धि है.

घाटा काफी कम: पूरे वित्त वर्ष 2024-25 में बीएसएनएल का कुल घाटा भी काफी कम होकर ₹2,247 करोड़ रह गया है, जबकि पिछले साल यह ₹5,370 करोड़ था. यानी घाटे में 58% की कमी आई है!

कमाई भी बढ़ी: कंपनी की ऑपरेशन से होने वाली कुल कमाई वित्त वर्ष 2024-25 में ₹20,841 करोड़ रही, जो पिछले साल के ₹19,330 करोड़ से 7.8% ज़्यादा है.

खर्चे पर लगाम: कंपनी ने अपने कुल खर्चों को भी कम किया है. वित्त वर्ष 2024-25 में कुल खर्च ₹25,841 करोड़ रहा, जो पिछले साल के ₹26,673 करोड़ से 3% कम है.

ब्याज का बोझ भी घटा: कंपनी ने अपने वित्तीय लागत (जैसे लोन पर ब्याज) को भी 14% कम किया है.

— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) May 27, 2025