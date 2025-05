VIDEO: पाकिस्तान के लूनी में आतंकी लॉन्च पैड को BSF ने किया तबाह, जबरदस्त हमले का वीडियो वायरल

सीमा पर आतंक की साजिश को एक बार फिर भारतीय सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है. जम्मू-कश्मीर के अखनूर सेक्टर के ठीक सामने पाकिस्तान के सियालकोट जिले के लूनी गांव में स्थित एक आतंकी लॉन्च पैड को BSF (सीमा सुरक्षा बल) ने पूरी तरह तबाह कर दिया है.

यह कार्रवाई अखनूर सेक्टर के सामने हुई, जहां पाकिस्तान की ओर से लूनी गांव में आतंकी ठिकाना तैयार किया गया था. यह जगह सियालकोट जिले में पड़ती है, जो लंबे समय से आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होती रही है.

किसी भी नापाक साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगा. आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है.

#WATCH | The terrorist launch pad at Looni, district Sialkot, Pakistan, opposite Akhnoor area, was completely destroyed by the BSF.

(Source - BSF) pic.twitter.com/TEuS7ZwgAm

