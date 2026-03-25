Peninsula Business Park Bomb Threat: मुंबई के पेनिनसुला बिजनेस पार्क में बम की धमकी, कुछ समय के लिए मचा हड़कंप

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Peninsula Business Park Bomb Threat: मुंबई के करी रोड स्थित 'पेनिनसुला बिजनेस पार्क' (Peninsula Business Park) में मंगलवार रात एक अज्ञात कॉल ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर ला दिया. फोन करने वाले ने परिसर में बम होने की चेतावनी दी थी, जिसके तुरंत बाद मुंबई पुलिस की टीमों ने मौके पर पहुंचकर इमारत को खाली कराया और सघन तलाशी अभियान चलाया. हालांकि, घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस को कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और इस कॉल को एक 'होक्स' (अफवाह) घोषित कर दिया गया.

तलाशी अभियान और कानूनी कार्रवाई

धमकी भरा कॉल मिलने के बाद स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ता (BDDS) और डॉग स्क्वाड ने बिजनेस पार्क के हर कोने की जांच की. एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन (NM Joshi Marg Police) ने इस संबंध में एक गैर-संज्ञेय (NC) अपराध दर्ज किया है. पुलिस अब तकनीकी सर्विलांस की मदद से उस अज्ञात कॉलर को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है जिसने यह फर्जी सूचना दी थी.

मुंबई प्रेस क्लब को भी मिला धमकी भरा ईमेल

यह घटना मुंबई प्रेस क्लब को मिले एक डरावने ईमेल के कुछ ही दिनों बाद हुई है, जिससे शहर में समन्वित धमकी भरे संदेशों को लेकर चिंता बढ़ गई है. 19 मार्च को प्रेस क्लब को मिले एक ईमेल में दावा किया गया था कि इमारत के भीतर जहरीली गैस से भरे कई छोटे बम रखे गए हैं, जो शुक्रवार दोपहर 1 बजे फट जाएंगे. भेजने वाले ने खुद को 'नीर्जा अजमल खान' बताया था, जिसे पुलिस एक काल्पनिक नाम मान रही है.

जांच में अंतरराष्ट्रीय लिंक का संदेह

पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रेस क्लब को भेजा गया ईमेल जर्मनी स्थित वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) के जरिए 'प्रोटॉन मेल' (Proton Mail) का उपयोग करके भेजा गया था. यह प्लेटफॉर्म अपनी एन्क्रिप्शन सुविधाओं के लिए जाना जाता है, जिससे भेजने वाले का पता लगाना कठिन होता है. वर्तमान में साइबर पुलिस और आजाद मैदान पुलिस स्टेशन संयुक्त रूप से इस मामले की जांच कर रहे हैं.

प्रशासन की चेतावनी

मुंबई पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की फर्जी धमकियों को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि शहर में दहशत फैलाने और सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने के उद्देश्य से ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत 112 पर दें और अफवाहों पर ध्यान न दें.