Bihar Exit Poll Results 2025: बिहार में किसकी बनेगी सरकार? ABP News पर लाइव देखें एग्जिट पोल

Representational Image | PTI

Bihar Exit Poll Results 2025: बिहार में विधानसभा चुनावों का माहौल पूरी तरह गर्म है. दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को शाम 5 बजे खत्म होते ही सभी की निगाहें टीवी चैनलों पर टिकी रहेंगी, क्योंकि उसी समय से एग्जिट पोल जारी होने लगेंगे. ये एग्जिट पोल यह बता सकते हैं कि बिहार की जनता किसे सत्ता की चाबी सौंपने जा रही है, एनडीए या महागठबंधन? और क्या जन सुराज पार्टी का उभरना किसी बड़े खेल को बिगाड़ सकता है?

क्या है एग्जिट पोल?

एग्जिट पोल एक चुनावी सर्वे होता है, जिसमें मतदान करने के बाद जब लोग पोलिंग बूथ से बाहर आते हैं तो उनसे पूछा जाता है... आपने किसको वोट दिया? आपका मुद्दा क्या था? सरकार पर आपकी राय क्या है?

हर विधानसभा क्षेत्र से अलग-अलग पोलिंग बूथ पर वोटर्स से सैंपल लिया जाता है. इन आंकड़ों को जोड़कर शाम 6 बजे के बाद सर्वे एजेंसियां अनुमान जारी करती हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं.

हालांकि, ध्यान रखने वाली बात ये है कि एग्जिट पोल भविष्यवाणी नहीं होता. ये सिर्फ मोटा अनुमान होता है. कई बार ये बिलकुल सही बैठते हैं, तो कई बार पूरी तस्वीर बदल जाती है.

2015 और 2020 के चुनावों में क्या हुआ था?

पिछले बिहार चुनावों में भी एग्जिट पोल ने काफी चर्चा बटोरी थी. 2015 में अधिकांश एग्जिट पोल ने महागठबंधन की जीत सही तरीके से अनुमानित कर दी थी. 2020 में कई सर्वे उल्टा पड़ गया और अंतिम परिणाम में एनडीए सरकार बन गई. इस बार भी जनता और राजनीतिक दल दोनों सांसें थामे एग्जिट पोल का इंतजार कर रहे हैं.

कहां देख सकते हैं एग्जिट पोल?

ABP News पर 11 नवंबर शाम से एग्जिट पोल के रुझान लाइव दिखाएंगी.

एग्जिट पोल से भले ही सरकार तय नहीं होती, लेकिन इससे यह समझने में जरूर मदद मिलती है कि मतदाता गुपचुप फैसला किसके पक्ष में देकर आया है. अब देखने वाली बात होगी कि बिहार की राजनीति में इस बार कौन बाजी मारता है, सत्ता पक्ष या विपक्ष?