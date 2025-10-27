Bank Holidays in November 2025: नवंबर में कुल 11 दिन बंद रहेंगे बैंक, नहीं होगा कई कामकाज; देखें बैंक हॉलिडे की पूरी लिस्ट

Bank Holidays in November 2025: अगर आप नवंबर में कोई जरूरी बैंकिंग काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो पहले यह खबर जरूर पढ़ें. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नवंबर 2025 के लिए छुट्टियों की सूची जारी कर दी है. इस साल, पूरे महीने में बैंक कुल 11 दिन बंद रहेंगे. इसमें राज्य के त्यौहार, रविवार और महीने का दूसरा और चौथा शनिवार शामिल हैं. हालांकि, छुट्टियों के दौरान, ग्राहक Net Banking, Mobile Banking, UPI, ATM, NEFT और RTGS जैसी डिजिटल सेवाओं के माध्यम से अपने वित्तीय लेनदेन कर सकते हैं.

इसलिए, यदि आपको कोई नकद लेनदेन या बैंक शाखा से संबंधित कोई जरूरी काम करना है, तो कृपया योजना बनाने से पहले छुट्टियों की सूची देखें.

ये भी पढें: November 2025 Festival & Vrat: नवंबर में पर्वों से ज्यादा धूम होगी, विवाह की शहनाइयों की! देखें इस माह के पर्व, व्रत एवं दिवस विशेष की सूची!

बैंक कब बंद रहेंगे?

नवंबर की शुरुआत छुट्टियों से होगी. 1 नवंबर को कन्नड़ राज्योत्सव (Kannada Rajyotsava) और इगास-बग्वाल उत्सव (Igas-Baghwal Festival) के लिए बेंगलुरु और देहरादून में बैंक बंद रहेंगे. इसके बाद 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और रहस्य पूर्णिमा के लिए देश भर के कई शहरों में बैंकिंग सेवाएं बाधित रहेंगी. इनमें मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल और रांची जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं.

शिलांग में 7 नवंबर को वांगला उत्सव (Wangala Utsav) के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे, जबकि बेंगलुरु में 8 नवंबर को कन्नड़दास जयंती (Kannadadasa Jayanti) के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा, देश भर के बैंक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार (8 और 22 नवंबर) और सभी रविवार (2, 9, 16, 23 और 30 नवंबर) को बंद रहेंगे.

नवंबर 2025 में बैंक अवकाश और तिथियों की पूरी सूची

तारीख बैंक हॉलिडे शहर 1 नवंबर कन्नड़ राज्योत्सव/इगास-बग्वाल बेंगलुरु और देहरादून 5 नवंबर गुरु नानक जयंती/कार्तिक पूर्णिमा/रहस पूर्णिमा आइजोल, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर 7 नवंबर वांगला महोत्सव शिलांग 8 नवंबर कनकदास जयंती बेंगलुरु

आरबीआई (RBI) ने सभी बैंकों को ग्राहकों को असुविधा से बचाने के लिए शाखाओं में छुट्टियों की जानकारी पहले से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है. यह ध्यान देने योग्य है कि राज्य और स्थानीय त्योहारों के आधार पर बैंक की छुट्टियां अलग-अलग हो सकती हैं.