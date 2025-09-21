Amul Price Categories GST 2.0: दूध, घी, आइसक्रीम और चॉकलेट सब हुआ सस्ता, अमूल ने 700 से ज्यादा प्रोडक्ट के घटाए दाम; यहां देखें पूरी लिस्ट
Amul Prices Cut (Photo- @Amul_Coop/X)

Amul Price Categories GST 2.0: अमूल ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है. गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (GCMMF) ने शनिवार को घोषणा की है कि 700 से ज्यादा उत्पादों की कीमतें कम कर दी गई हैं. यह फैसला GST दरों में कटौती का फायदा सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए लिया गया है. नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी. महासंघ ने बताया कि संशोधित दरें (Amul Revised Rates) मक्खन, घी, दूध, आइसक्रीम, पनीर, चीज, चॉकलेट, बेकरी उत्पाद, फ्रोजन स्नैक्स और पेय पदार्थों सहित कई श्रेणियों पर लागू होंगी.

अमूल का कहना है कि कीमतों में इस कमी से उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ कम होगा और डेयरी उत्पादों की खपत बढ़ेगी.

अमूल का नया प्राइज लिस्ट

कटौती के बारे में जानें

रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाला अमूल मक्खन (100 ग्राम) अब ₹62 की बजाय ₹58 में मिलेगा, जबकि 500 ​​ग्राम का पैक ₹305 से घटाकर ₹285 कर दिया गया है. घी की कीमतों में भी बड़ी राहत मिली है. 1 लीटर घी की कीमत ₹650 से घटकर ₹610 हो गई है, और 5 लीटर वाला टिन ₹3275 की जगह ₹3075 में मिलेगा.

दूध भी सस्ता हो गया है. अमूल ताज़ा टोन्ड मिल्क (1 लीटर UHT) ₹75 में और अमूल गोल्ड (1 लीटर UHT) ₹80 में मिलेगा.

आइसक्रीम-चॉकलेट की कीमत?

आइसक्रीम की कीमतों में काफी कमी आई है. वनीला मैजिक टब (1 लीटर) ₹195 से घटकर सिर्फ ₹135 हो गया है. अमूल कुल्फी पंजाबी (60 मिली) अब ₹15 की जगह ₹10 में मिलेगी. प्रीमियम फ्लेवर वाले डुएट्ज़ गोल्ड मैंगो (60 मिली) की कीमत में ₹25 की कमी की गई है.

चॉकलेट प्रेमियों के लिए भी अच्छी खबर है. अमूल डार्क चॉकलेट (150 ग्राम) अब ₹200 की बजाय ₹180 में और चोकोमिनिस टब (250 ग्राम) ₹400 में उपलब्ध होगी. अमूल बटर कुकीज (200 ग्राम) ₹65 में और शुगर-फ्री कुकीज (450 ग्राम) ₹225 में उपलब्ध होंगी.