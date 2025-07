Amarnath Yatra 2025: हर हर महादेव! वीडियो में देखें पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली आरती

Amarnath Yatra Baba Barfani First Aarti: "हर हर महादेव" और "बम बम भोले" के जयकारों के साथ आज से पवित्र अमरनाथ यात्रा 2025 का शुभारंभ हो गया है. आज सुबह, पवित्र अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की पहली आरती की गई, जिसका दिव्य और मनमोहक नजारा देखने लायक था. इसी के साथ 38 दिनों तक चलने वाले इस आस्था के महापर्व की शुरुआत हो गई है.

श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज सुबह-सुबह पारंपरिक बालटाल और पहलगाम मार्गों से पवित्र गुफा की ओर रवाना हुआ. खराब मौसम और कठिन रास्तों के बावजूद, भक्तों का उत्साह चरम पर है. भोलेनाथ के दर्शनों के लिए उनकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही है.

देखें पहली आरती का वीडियो:

आप नीचे दिए गए वीडियो में पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली आरती का दिव्य दृश्य देख सकते हैं.

#ShriAmarnathJiYatra2025 | First Aarti of Baba Barfani from the Holy Amarnath Cave.

