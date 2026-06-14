अदिति यादव सोशल मीडिया विवाद: अखिलेश यादव की बेटी के समर्थन में आए सीएम योगी आदित्यनाथ, दिए FIR के आदेश

अदिति यादव (Photo Credits: X\@ShivaniSahu)

लखनऊ/आजमगढ़, 14 जून: समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhlesh Yadav) की बड़ी बेटी अदिति यादव को लेकर सोशल मीडिया (Social Media) पर शुरू हुआ विवाद राजनीतिक गलियारों में गरमा गया है. इंटरनेट पर अदिति यादव (Aditi Yadav) के खिलाफ की जा रही अभद्र टिप्पणियों और फर्जी दावों पर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने खुद कड़ा संज्ञान लिया है. आजमगढ़ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक रूप से अदिति यादव का बचाव किया और स्पष्ट किया कि किसी भी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने इस मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ पुलिस को तत्काल प्राथमिक दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं. यह भी पढ़ें: Akhilesh Yadav New Look: पारंपरिक लाल टोपी और कुर्ता-पायजामा छोड़ कैजुअल लुक में दिखे सपा प्रमुख, वीडियो वायरल

क्यों चर्चा में हैं अदिति यादव?

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स (जैसे भारत कुमार पटेल नामक अकाउंट) से अदिति यादव की एक मॉर्फ्ड (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई की मदद से छेड़छाड़ की गई) तस्वीर साझा की गई. इस तस्वीर के साथ उनके निजी जीवन को लेकर पूरी तरह मनगढ़ंत और गुमराह करने वाले दावे किए गए थे.

इंटरनेट पर प्रसारित इन भ्रामक पोस्ट्स में आरोप लगाया गया था कि अदिति अपने परिवार से ₹7 करोड़ की नकदी लेकर अपने एक मित्र के साथ लापता हो गई हैं. समाजवादी पार्टी के नेताओं और अधिवक्ताओं ने इन दावों को पूरी तरह झूठा, दुर्भावनापूर्ण और राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. विवाद बढ़ने के बाद शुरुआती पोस्ट करने वाले कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट कर दिया गया है.

सीएम योगी ने जताया कड़ा विरोध, पुलिस ने दर्ज किया केस

इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजनीति में मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन किसी की बेटी के खिलाफ ऐसी अपमानजनक टिप्पणियां पूरी तरह अस्वीकार्य हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान: "मैंने हाल ही में देखा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव जी की बेटी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे. जैसे ही यह मामला मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया. बेटी तो बेटी होती है, और वह सम्मान की हकदार है. हम ऐसे संस्कारों में पले-बढ़े हैं जहां गांव की बेटी सबकी बेटी होती है, हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया."

सपा नेताओं की शिकायत के बाद कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर सेल में आरोपी भारत कुमार पटेल, नागेश्वर सिंह बघेल और विनोद कुमार यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79, 336 और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) एक्ट के तहत नामजद मामला दर्ज कर लिया गया है.

मुख्यमंत्री की अखिलेश यादव को नसीहत

अदिति यादव का बचाव करने के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के आचरण को लेकर नसीहत भी दी. उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए. सीएम योगी ने कहा, "अखिलेश जी, आप दूसरों को सलाह देते हैं, लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि आपके कार्यकर्ता अपनी भाषा में संयम रखें. अगर वे नहीं समझते, तो उन्हें हमारे हवाले कर दीजिए, हम उन्हें ठीक से समझा देंगे."

कौन हैं अदिति यादव?

अदिति यादव राजनीति की मुख्यधारा से काफी दूर रहती हैं. वे वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम (UK) की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (UCL) से पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस (राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध) में स्नातक (Undergraduate) की पढ़ाई कर रही हैं. हालांकि, साल 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान वे पहली बार तब चर्चा में आई थीं, जब उन्होंने मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में अपनी मां डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला था.