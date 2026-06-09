Akhilesh Yadav New Look: पारंपरिक लाल टोपी और कुर्ता-पायजामा छोड़ कैजुअल लुक में दिखे सपा प्रमुख, वीडियो वायरल

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हमेशा अपने एक खास राजनीतिक परिधान में नजर आते हैं. उनकी पहचान सफेद कुर्ता-पायजामा, काले रंग की सदरी (जैकेट) और सिर पर लगी समाजवादी पार्टी की पारंपरिक लाल टोपी से रही है. चाहे कोई बड़ा राजनीतिक मंच हो, संसद का सत्र हो या फिर कोई निजी कार्यक्रम, वे हमेशा इसी पहनावे में दिखाई देते थे. लेकिन हाल ही में उन्हें एक बिल्कुल नए और अप्रत्याशित रूप में देखा गया है, जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

एयरपोर्ट पर कैजुअल लुक में दिखे सपा प्रमुख

इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में अखिलेश यादव अपनी इस ब्रांडेड इमेज को पूरी तरह से बदलकर एक आधुनिक कैजुअल लुक में नजर आ रहे हैं. वे दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय सफेद रंग की टी-शर्ट, स्टाइलिश पैंट और स्पोर्ट्स शूज पहने हुए स्पॉट किए गए.

ज्यादातर वक्त लाल टोपी और कुर्ता–पायजामा पहनने वाले अखिलेश यादव नए लुक में दिखे। यह Video पिछले हफ्ते की है, जब वह एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। pic.twitter.com/RaOabv7Ser — Sachin Gupta (@Sachingupta) June 9, 2026

इस दौरान उनके सिर पर हमेशा रहने वाली पारंपरिक लाल टोपी भी नदारद थी. उनके इस नए पहनावे के साथ-साथ उनके बदले हुए हेयर स्टाइल की भी सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हमेशा अपने एक खास राजनीतिक परिधान में नजर आते हैं. उनकी पहचान सफेद कुर्ता-पायजामा, काले रंग की सदरी (जैकेट) और सिर पर लगी समाजवादी पार्टी की पारंपरिक लाल टोपी से रही है.

चाहे कोई बड़ा राजनीतिक मंच हो, संसद का सत्र हो या फिर कोई निजी कार्यक्रम, वे हमेशा इसी पहनावे में दिखाई देते थे. लेकिन हाल ही में उन्हें एक बिल्कुल नए और अप्रत्याशित रूप में देखा गया है, जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.