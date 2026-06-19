Birthday Trek Turns Tragic: लोनावला के लोहगड किले पर ट्रेकिंग के दौरान हादसा, 300 फीट गहरी दरीत में गिरने से पिंपरी चिंचवड़ के रियल एस्टेट डायरेक्टर की मौत

प्रतीकात्मक तस्वीर Photo Credits: Pixabay)

लोनावला, 19 जून: महाराष्ट्र (Maharashtra) के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल लोनावला (Lonavala) के पास लोहगड किले (Lohagad Fort) पर गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया. अपनी मंगेतर, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ट्रेकिंग पर आए 24 वर्षीय युवक की किले की गहरी खाई (दरीत) में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई. मृतक की पहचान गहुंजे की 'लोढा बेलमोंडो सोसायटी' के निवासी केतन विशाल अग्रवाल (Ketan Vishal Agarwal) के रूप में हुई है. केतन पिंपरी चिंचवड़ (Pimpri Chinchwad) की एक प्रतिष्ठित रियल एस्टेट फर्म में डायरेक्टर पद पर कार्यरत थे. यह भी पढ़ें: Pune Ashram Horror: पुणे में स्वयंभू बाबा राधामोहन मिश्रा गिरफ्तार, यौन शोषण और ठगी के गंभीर आरोप; 7 सहयोगी भी हिरासत में लिए गए

फोटो खिंचवाते समय पैर फिसलने से हुआ हादसा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे की है. केतन अपनी मंगेतर के जन्मदिन और ट्रेकिंग का आनंद लेने के लिए लोहगड किले पर पहुंचे थे. किले के एक ऊंचे कगार (edge) पर खड़े होकर जब वह फोटो के लिए पोज दे रहे थे, तभी बारिश की वजह से गीली और फिसलन भरी सतह पर उनका संतुलन बिगड़ गया. संतुलन खोने के कारण वह सीधे करीब 300 फीट गहरी खाई में जा गिरे.

अगले महीने होना था विवाह, शादी की तैयारियां थीं जारी

इस दुखद घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है. परिजनों के मुताबिक, केतन की अगले ही महीने शादी होने वाली थी और दोनों परिवारों में विवाह की भव्य तैयारियां चल रही थीं. शादी के समारोह के लिए जयपुर में एक पैलेस भी बुक किया जा चुका था. विदेश से अपनी पोस्ट-ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर हाल ही में भारत लौटे केतन ने अपने पिता के रियल एस्टेट बिजनेस को संभाला था.

मुश्किल परिस्थितियों में रेस्क्यू टीम ने निकाला शव

हादसे की सूचना मिलते ही लोनावला ग्रामीण पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय रेस्क्यू टीम 'शिवदुर्ग मित्र' व वन्यजीव रक्षक मावल की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. हालांकि रेस्क्यू कर्मी महज 30 मिनट के भीतर उस स्थान तक पहुंच गए थे, लेकिन खाई की गहराई और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण शव को बाहर निकालने में कई घंटों का समय लगा.

खाई से बाहर निकालने के बाद केतन को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस ने दर्ज किया केस, पर्यटकों के लिए चेतावनी

लोनावला ग्रामीण पुलिस थाना के प्रभारी दिनेश तायडे ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में दुर्घटनावश मृत्यु (Accidental Death Report) का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

इस हादसे ने एक बार फिर मॉनसून के मौसम में पहाड़ी इलाकों और ऐतिहासिक किलों पर ट्रेकिंग के दौरान बरती जाने वाली लापरवाहियों और वहां की खतरनाक स्थितियों को उजागर किया है. स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे फिसलन भरे रास्तों और ऊंचे कगारों पर जाते समय विशेष सावधानी बरतें और खतरनाक जगहों पर सेल्फी या फोटो खींचने से बचें.