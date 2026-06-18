Pune Ashram Horror: पुणे में स्वयंभू बाबा राधामोहन मिश्रा गिरफ्तार, यौन शोषण और ठगी के गंभीर आरोप; 7 सहयोगी भी हिरासत में लिए गए

Pune Ashram Horror: पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक स्वयंभू बाबा और उसके सात सहयोगियों को कथित यौन शोषण, आर्थिक ठगी और मानसिक प्रताड़ना के मामले में गिरफ्तार किया है. मुख्य आरोपी की पहचान 59 वर्षीय राधामोहन मिश्रा के रूप में हुई है. पुलिस ने उसे वाघोली के उबाले नगर स्थित एक आश्रम से गिरफ्तार किया. उसके साथ छह महिलाओं और एक पुरुष सहयोगी को भी हिरासत में लिया गया है. Mumbai Shocker: मुंबई में युवक की शर्मनाक करतूत, 19 वर्षीय युवती को व्हाट्सऐप पर अश्लील वीडियो भेजकर यौन उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार; VIDEO

यह कार्रवाई एक महिला द्वारा खराड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि राधामोहन मिश्रा ने खुद को दैवीय और अलौकिक शक्तियों वाला व्यक्ति बताकर उसके परिवार का विश्वास जीता और वर्षों तक उनका शोषण किया.

20 साल से अधिक समय तक विश्वास का कथित दुरुपयोग

पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने वर्ष 2001 से उसके परिवार के संपर्क में रहकर धार्मिक और आध्यात्मिक प्रभाव का इस्तेमाल किया. आरोप है कि इसी भरोसे का फायदा उठाकर उसने लंबे समय तक आर्थिक ठगी, मानसिक उत्पीड़न और यौन शोषण किया. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के दौरान कई गंभीर आरोप सामने आए हैं और अन्य संभावित पीड़ितों की भी पहचान की जा रही है.

आश्रम पर छापे में बड़ी मात्रा में सामान बरामद

पुणे पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा आश्रम में की गई छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक और अन्य सामग्री बरामद की गई.

जब्त किए गए सामान में शामिल हैं:

8 लैपटॉप

9 मोबाइल फोन

19 हार्ड डिस्क

23 पेन ड्राइव

20 ऑडियो कैसेट

10 डीवीडी

कई सीपीयू यूनिट

6.60 लाख रुपये नकद

सोने और चांदी के आभूषण

पुलिस के अनुसार, जब्त संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत करीब 25.77 लाख रुपये है.

कई धाराओं में मामला दर्ज

पुणे पुलिस की अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) अश्विनी सतपुते ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर आश्रम में छापा मारकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. इसके अलावा महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय, अघोरी तथा काला जादू प्रथाओं की रोकथाम संबंधी कानून के तहत भी कार्रवाई की गई है.

इन सहयोगियों को भी किया गया गिरफ्तार

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों में स्वामी कमल नयन, कीर्ति हंसराज आहूजा, कनिका हंसराज आहूजा, खुशबू गजेंद्र हुड़िया, श्वेता अवध बिहारी मिश्रा, अमृता अवध बिहारी मिश्रा और श्वेता संजय पांडे शामिल हैं.

जांच जारी

पुलिस फिलहाल आश्रम से जुड़े अन्य लोगों और महिलाओं के बयान दर्ज कर रही है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि क्या इस कथित नेटवर्क के जरिए अन्य लोगों को भी ठगी या शोषण का शिकार बनाया गया था. मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इससे जुड़े और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.