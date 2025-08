Cockroaches in Air India Flight: उड़ान के दौरान एयर इंडिया की फ्लाइट में निकला कॉकरोच, यात्रियों में मचा हड़कंप; विमानन कंपनी ने मांगी माफी

Cockroaches in Air India Flight: एयर इंडिया एक बार फिर से यात्रियों की नाराजगी और सोशल मीडिया की आलोचना का सामना कर रही है. ताजा मामला फ्लाइट AI180 का है, जो सैन फ्रांसिस्को से मुंबई के लिए कोलकाता होकर उड़ान भरती है. इस फ्लाइट में कुछ यात्रियों ने कॉकपिट में कॉकरोच देखे जाने की शिकायत की है, जिससे विमान की साफ-सफाई और हाइजीन को लेकर फिर सवाल खड़े हो गए हैं. एयर इंडिया की ओर से जारी बयान में बताया गया कि फ्लाइट के दौरान दो यात्रियों को कुछ छोटे कॉकरोच दिखाई दिए जिससे वे असहज हो गए.

हालांकि, क्रू ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें दूसरी सीटों पर शिफ्ट कर दिया जहां वे आराम से यात्रा पूरी कर सके.

Air India spokesperson says, “On flight AI180 from San Francisco to Mumbai via Kolkata, two passengers were unfortunately bothered by the presence of a few small cockroaches on board. Our cabin crew, therefore, relocated the two passengers to other seats in the same cabin, where…

— ANI (@ANI) August 4, 2025