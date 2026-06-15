Sanchita Ugale Dies by Suicide: 'कुमकुम भाग्य' और 'छावा' फेम अभिनेत्री संचिता उगाले का निधन, घर में मृत मिलने से टीवी इंडस्ट्री स्तब्ध
संचिता उगाले (Photo Credit: @sanchita_ugale/Instagram)

Sanchita Ugale Dies by Suicide: भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री (Indian Television Industry) से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है. कई लोकप्रिय टीवी सीरियल्स और फिल्मों में अपनी कला का जादू बिखेरने वाली मशहूर युवा अभिनेत्री संचिता उगाले (Sanchita Ugale) का निधन हो गया है. शुरुआती पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 22 वर्षीय अभिनेत्री का शव मुंबई से सटे नालासोपारा (पूर्व) के अचोले विलेज स्थित साईं संतोषी बिल्डिंग में उनके ही फ्लैट के बेडरूम में मिला. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (ADR) दर्ज कर ली है. यह भी पढ़ें: Kumod Raney: कौन थीं कुमोद राने? जिनके निधन से सलमान खान की आंखें हुईं नम, जानें सुपरस्टार की करीबी दोस्त के बारे में सबकुछ

बंद कमरे में मिला शव, जांच में जुटी अचोले पुलिस

अचोले पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक विनोद बाग ने प्रारंभिक तौर पर पुष्टि की है कि संचिता ने खुद को बेडरूम के अंदर बंद कर लिया था, जहां उन्होंने कथित तौर पर साड़ी का फंदा बनाकर यह खौफनाक कदम उठाया. रविवार, 14 जून की शाम करीब 7:00 से 7:30 बजे के बीच जब परिजनों ने उन्हें फंदे से लटका देखा, तो तुरंत वसई-विरार नगर निगम अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

अभिनेत्री के पिता मच्छिंद्र उगाले द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत मामला दर्ज किया है. हालांकि, मौके से अब तक कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, जिसके कारण पुलिस अभिनेत्री के दोस्तों, परिजनों और सह-कलाकारों से पूछताछ कर रही है ताकि किसी भी तरह के व्यक्तिगत या वित्तीय तनाव का पता लगाया जा सके.

टीवी से लेकर विक्की कौशल की 'छावा' तक का सफर

संचिता उगाले ने बेहद कम समय में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी. उन्होंने ज़ी टीवी (Zee TV) के बेहद लोकप्रिय शो 'कुमकुम भाग्य' में 'दिया टंडन' का किरदार निभाकर घर-घर में लोकप्रियता हासिल की थी. इसके अलावा, उन्होंने दंगल टीवी के शो 'साजन घर' और 'दिलवाली दूल्हा ले जाएगी' में मुख्य भूमिका (सुकून) निभाई थी. वे सब टीवी के प्रसिद्ध शो 'वागले की दुनिया' में भी नजर आई थीं.

छोटे पर्दे के साथ-साथ संचिता ने फिल्मों की तरफ भी कदम बढ़ाए थे. उन्होंने मनोज बाजपेयी स्टारर 'साइलेंस 2: द नाइट आउल बार शूटआउट' में काम किया था. इसके अलावा, वे विक्की कौशल की ऐतिहासिक भव्य फिल्म 'छावा' में महारानी ताराबाई के बचपन के किरदार में भी दिखाई दी थीं.

सोशल मीडिया एडिक्शन और सुसाइड के खिलाफ उठाई थी आवाज

संचिता के इस तरह अचानक चले जाने से पूरी टीवी बिरादरी गहरे सदमे में है, क्योंकि ठीक एक साल पहले मई 2025 में उन्होंने खुद आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियों के खिलाफ खुलकर बात की थी. कंटेंट क्रिएटर मिशा अग्रवाल की खुदकुशी पर दुख जताते हुए संचिता ने सोशल मीडिया की लत और ऑनलाइन परफेक्ट दिखने के दबाव की कड़ी आलोचना की थी.

उन्होंने तब चिंता जताते हुए कहा था, "यह देखकर मेरा दिल टूट जाता है कि आज के युवा अपनी जिंदगी को कितना आसान (सस्ता) समझ रहे हैं." संचिता ने तब अपने 17 से 18 घंटे के थका देने वाले शूटिंग शेड्यूल और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाने की चुनौतियों को भी साझा किया था. सह-कलाकारों के मुताबिक, उनके हालिया पब्लिक अपीयरेंस में वे पूरी तरह सामान्य और खुश नजर आ रही थीं, जिसके कारण इस खबर पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है.