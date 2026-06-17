FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप में मोरक्को को सपोर्ट करने पहुंचीं नोरा फतेही, ब्राजील के खिलाफ रोमांचक मैच 1-1 से रहा ड्रॉ (See Post)

नोरा फतेही (Photo Credits: Instagram/@norafatehi)

टोरंटो/मुंबई, 16 जून: बॉलीवुड की मशहूर डांसर और अभिनेत्री नोरा फतेही (Nora Fatehi) कनाडा (Canada) के टोरंटो में फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) का अपना पहला मुकाबला देखने स्टेडियम पहुंचीं. मूल रूप से मोरक्को मूल की नोरा इस दौरान पूरे गर्व के साथ अपने गृह देश मोरक्को (Morocco) की फुटबॉल टीम का समर्थन करती नजर आईं. उन्होंने सोशल मीडिया (Social Media) पर मैच के कई वीडियो और तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें वे मैच शुरू होने से पहले हाथ में मोरक्को का झंडा थामे वहां का राष्ट्रगान गाती दिख रही हैं. ग्रुप सी का यह मुकाबला पांच बार की विश्व चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच खेला गया जो बेहद रोमांचक मोड़ पर 1-1 की बराबरी पर छूटा. यह भी पढ़ें: Kangana Sharma Hot Video: कंगना शर्मा ने सोशल मीडिया पर साझा किया नया वीडियो, बोल्ड लुक में ढाशू अंदाज आया सामने

विनीसियस जूनियर और इस्माइल सैबारी ने दागे शानदार गोल

फीफा वर्ल्ड कप के इस बड़े मुकाबले में दोनों ही टीमों की ओर से बेहद आक्रामक खेल देखने को मिला. वर्ष 2022 के कतर विश्व कप की सेमीफाइनलिस्ट रही मोरक्को की टीम ने ब्राजील को कड़ी टक्कर दी। मैच के दौरान मोरक्को के लिए इस्माइल सैबारी (Ismael Saibari) ने एक बेहतरीन गोल दागकर टीम को बढ़त दिलाई. हालांकि, इसके बाद ब्राजील के स्टार खिलाड़ी विनीसियस जूनियर (Vinicius Jr) ने शानदार गोल कर अपनी टीम को बराबरी पर ला खड़ा किया. नोरा फतेही ने मैच की तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "मोरक्को बनाम ब्राजील। वर्ल्ड कप का पहला मैच."

नोरा फतेही ने FIFA वर्ल्ड कप 2026 में ब्राज़ील के ख़िलाफ़ मोरक्को का हौसला बढ़ाया

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टोरंटो ओपनिंग सेरेमनी में नोरा फतेही ने दी परफॉर्मन्स

मैच देखने से पहले नोरा फतेही टोरंटो में आयोजित हुई फीफा वर्ल्ड कप की दूसरी ओपनिंग सेरेमनी का भी मुख्य हिस्सा रहीं. इस उद्घाटन समारोह में नोरा ने आधिकारिक वर्ल्ड कप गाने 'सीर सीर' (Siir Siir) पर अपनी शानदार परफॉर्मेंस दी. टोरंटो में आयोजित इस रंगारंग कार्यक्रम में नोरा के अलावा वेजड्रीम, संजोय, जेसी रेयेज़, एलेसिया कारा और फिलिस्तीनी कलाकार एलियाना जैसे वैश्विक संगीतकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियों से समां बांधा.

क्षेत्रीय फिल्मों से लेकर बॉलीवुड तक नोरा का सफर

मोरक्को मूल की नोरा फतेही ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान कड़ी मेहनत के दम पर बनाई है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दक्षिण भारतीय सिनेमा से की थी, जहां 'बाहुबली: द बिगिनिंग', 'टेम्पर' और 'किक 2' जैसी तेलुगु फिल्मों के स्पेशल गानों में उनके डांस को काफी पसंद किया गया. इसके अलावा उन्होंने मलयालम सिनेमा की 'डबल बैरल' और 'कयामकुलम कोचुन्नी' जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया है.

हिंदी मनोरंजन जगत में नोरा ने साल 2015 में रियलिटी शो 'बिग बॉस' और 2016 में 'झलक दिखला जा' से बड़ी लोकप्रियता हासिल की. इसके बाद उन्होंने 'स्ट्रीट डांसर 3D' और 'भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया' जैसी बड़ी बॉलीवुड फिल्मों में अहम भूमिकाएं निभाईं. आज वे वैश्विक स्तर पर भारत और मोरक्को दोनों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं.