Jennifer Winget Marriage: क्या बिजनेसमैन William Ishmael संग क्रिश्चियन रीति-रिवाज से शादी करने जा रही हैं जेनिफर विंगेट? जानें पूरा वेडिंग प्लान

जेनिफर विंगेट की शादी (Photo Credits: File Image)

मुंबई, 8 जून: भारतीय टेलीविजन जगत (Indian Television Industry) की मशहूर और बेहद लोकप्रिय अभिनेत्री जेनिफर विंगेट (Jennifer Winget) अपनी निजी जिंदगी को लेकर एक बार फिर जबरदस्त सुर्खियों में हैं. मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही ताजा खबरों के अनुसार, 41 वर्षीय जेनिफर विंगेट जल्द ही अपने सिंगापुर (Singapore) स्थित बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड विलियम इश्माएल (William Ishmael) के साथ विवाह के बंधन में बंधने जा रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल ही में एक छुट्टियों के दौरान विलियम ने जेनिफर को शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसे अभिनेत्री ने स्वीकार कर लिया है. इस खबर के सामने आने के बाद से ही उनके प्रशंसकों के बीच उत्साह का माहौल है और शादी की तैयारियां युद्धस्तर पर शुरू हो चुकी हैं.

क्रिश्चियन रीति-रिवाज से होगी शादी; सामने आईं संभावित तारीखें

'हिंदुस्तान टाइम्स' में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, जेनिफर और विलियम के करीबी सूत्रों ने पुष्टि की है कि दोनों एक-दूसरे के साथ बेहद खुश हैं और उनके बीच का तालमेल काफी शानदार है. हालांकि, अभी तक शादी की किसी निश्चित तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन दोनों के परिवारों के बीच क्रिश्चियन वेडिंग (Christian Wedding) को लेकर चर्चाएं अंतिम दौर में हैं.

सूत्रों के मुताबिक, शादी के लिए दो संभावित टाइमलाइन पर विचार किया जा रहा है:

पहला विकल्प: सितंबर-अक्टूबर 2026 के बीच.

सितंबर-अक्टूबर 2026 के बीच. दूसरा विकल्प: दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 के मध्य.

वर्तमान में शादी के लिए खूबसूरत वेन्यू (स्थानों) की तलाश की जा रही है. जेनिफर खुद इन तैयारियों में काफी रुचि ले रही हैं और उन्होंने वेंडर्स को शॉर्टलिस्ट करने के साथ-साथ शादी के समारोहों के लिए एक विस्तृत 'मूड बोर्ड' भी तैयार किया है. मनोरंजन जगत से उनकी करीबी सहेली हरलीन सेठी और जेनेलिया देशमुख भी इस शादी की योजनाओं से पूरी तरह वाकिफ हैं.

कौन हैं जेनिफर के होने वाले पति विलियम इश्माएल?

जेनिफर विंगेट के मंगेतर विलियम इश्माएल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखते हैं और लाइमलाइट से दूर एक बेहद लो-प्रोफाइल जीवन जीना पसंद करते हैं. वे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी पूरी तरह प्राइवेट रखते हैं.

विभिन्न रिपोर्ट्स के जरिए विलियम इश्माएल के प्रोफेशनल बैकग्राउंड की जो जानकारियां सामने आई हैं, वे इस प्रकार हैं:

वर्तमान पद: विलियम अक्टूबर 2022 से सिंगापुर में 'एमएचसी डिजिटल ग्रुप' (MHC Digital Group) में बिजनेस डेवलपमेंट और ट्रेडिंग के डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं.

विलियम अक्टूबर 2022 से सिंगापुर में 'एमएचसी डिजिटल ग्रुप' (MHC Digital Group) में बिजनेस डेवलपमेंट और ट्रेडिंग के डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं. अनुभव: उनके पास यूबीएस (UBS) इन्वेस्टमेंट बैंक में ट्रेडिंग और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स (विदेशी मुद्रा बाजार) के विशेषज्ञ के रूप में लगभग एक दशक (10 साल) का लंबा अनुभव है.

उनके पास यूबीएस (UBS) इन्वेस्टमेंट बैंक में ट्रेडिंग और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स (विदेशी मुद्रा बाजार) के विशेषज्ञ के रूप में लगभग एक दशक (10 साल) का लंबा अनुभव है. शिक्षा: उन्होंने वर्ष 2002 से 2005 के बीच प्रतिष्ठित 'यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क' (University of York) से इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में बैचलर ऑफ साइंस (Sc) की डिग्री पूरी की है.

हाल के महीनों में जेनिफर को अक्सर सिंगापुर की यात्रा करते हुए देखा गया है, जहां वे जनता की नजरों से दूर विलियम के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही थीं.

कैसे शुरू हुईं शादी की अफवाहें?

जेनिफर विंगेट की निजी जिंदगी को लेकर कयासों का दौर कुछ हफ्ते पहले तब तेज हुआ, जब उन्होंने सोशल मीडिया पर शादी की कोरियोग्राफी से जुड़ी एक रील पर मजाकिया अंदाज में "इंट्रो लेसन" (शुरुआती क्लास) देने के लिए कमेंट किया। सतर्क प्रशंसकों ने तुरंत इस पर ध्यान दिया. इसके तुरंत बाद, जब यह देखा गया कि अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर शादी की थीम और डेकोरेशन से जुड़े कई पेजों को फॉलो करना शुरू कर दिया है, तो इन अफवाहों को और बल मिला.

पिछली शादी और जेनिफर का वर्कफ्रंट

जेनिफर विंगेट की यह दूसरी शादी होगी। इससे पहले, अप्रैल 2012 में उन्होंने अभिनेता करण सिंह ग्रोवर के साथ शादी की थी, लेकिन वर्ष 2014 में उनका तलाक हो गया. तलाक के बाद से जेनिफर ने अपनी लव लाइफ को मीडिया से पूरी तरह दूर रखा. इस साल की शुरुआत में उनका नाम उनके पुराने सह-कलाकार करण वाही के साथ भी जोड़ा गया था, लेकिन करण वाही ने उन खबरों को पूरी तरह बकवास करार दिया था.

अगर काम की बात करें, तो जेनिफर विंगेट को हाल ही में 2024 की सोनीलिव (SonyLIV) की सीरीज 'रायसिंघानी वर्सेस रायसिंघानी' में देखा गया था. इसके अलावा, वे जल्द ही नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज होने वाली एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज 'तलाश: ए मदर्स सर्च' से अपना डिजिटल डेब्यू करने जा रही हैं, जिसमें उनके साथ परिणीति चोपड़ा और ताहिर राज भसीन भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे.