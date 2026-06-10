Jennifer Winget: कौन हैं जेनिफर विंगेट? जो सिंगापुर के बिजनेसमैन विलियम इश्माएल के साथ दूसरी शादी को लेकर हैं चर्चा में, जानें एक्ट्रेस के बारे में सबकुछ

जेनिफर विंगेट की शादी (Photo Credits: File Image)

मुंबई, 10 जून: भारतीय टेलीविजन जगत की दिग्गज और सबसे चहेती अभिनेत्रियों में शुमार जेनिफर विंगेट (Jennifer Winget) एक बार फिर सोशल मीडिया (Social Media) और मीडिया गलियारों (Media Circles) में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर छाई हुई हैं. इंटरनेट पर चल रही ताजा चर्चाओं के अनुसार, 'बेहद' और 'सरस्वतीचंद्र' फेम अभिनेत्री जल्द ही अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जेनिफर सिंगापुर (Singapore) के एक प्रतिष्ठित और सफल बिजनेसमैन विलियम इश्माएल (William Ishmael) के साथ दूसरी बार शादी के बंधन में बंधने की तैयारी कर रही हैं. हालांकि इस विषय पर अभिनेत्री की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इस हाई-प्रोफाइल खबर ने उनके करोड़ों प्रशंसकों के बीच उत्सुकता को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है. यह भी पढ़ें: Jennifer Winget Marriage: क्या बिजनेसमैन William Ishmael संग क्रिश्चियन रीति-रिवाज से शादी करने जा रही हैं जेनिफर विंगेट? जानें पूरा वेडिंग प्लान

कौन हैं जेनिफर विंगेट?

जेनिफर विंगेट (Jennifer Winget) भारतीय टेलीविजन और ओटीटी (OTT) जगत की सबसे लोकप्रिय, सफल और सबसे अधिक फीस पाने वाली शीर्ष अभिनेत्रियों में से एक हैं. वे अपने दमदार अभिनय, बहुमुखी किरदारों और बेहतरीन फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं.

उनके बारे में प्रमुख जानकारियां नीचे दी गई हैं:

शुरुआती जीवन और बाल कलाकार के रूप में सफर

जन्म: जेनिफर विंगेट का जन्म 30 मई 1985 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता एक मराठी ईसाई (Christian) हैं और उनकी मां पंजाबी हैं.

जेनिफर विंगेट का जन्म 30 मई 1985 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता एक मराठी ईसाई (Christian) हैं और उनकी मां पंजाबी हैं. बाल कलाकार (Child Artist): उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अभिनय की दुनिया में कदम रख दिया था। वे मात्र 10 वर्ष की उम्र में आमिर खान और मनीषा कोइराला की फिल्म 'अकेले हम अकेले तुम' (1995) में नजर आई थीं. इसके बाद साल 2003 में उन्होंने ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की फिल्म 'कुछ ना कहो' में भी एक छोटी भूमिका निभाई थी.

टेलीविजन करियर और पहचान

टेलीविजन की दुनिया में जेनिफर को असली पहचान एकता कपूर के शो 'कसौटी जिंदगी की' (में स्नेहा बजाज के किरदार) से मिली. इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट धारावाहिकों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं:

दिल मिल गए ( Riddhima Gupta): इस मेडिकल ड्रामा शो ने उन्हें युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया.

इस मेडिकल ड्रामा शो ने उन्हें युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया. सरस्वतीचंद्र (Kumud Desai): संजय लीला भंसाली द्वारा निर्मित इस शो में उनके 'कुमुद' के पारंपरिक और संजीदा किरदार को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। इस रोल के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का 'भारतीय टेली पुरस्कार' भी मिला.

संजय लीला भंसाली द्वारा निर्मित इस शो में उनके 'कुमुद' के पारंपरिक और संजीदा किरदार को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। इस रोल के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का 'भारतीय टेली पुरस्कार' भी मिला. बेहद (Maya Mehrotra): जेनिफर के करियर का सबसे आइकॉनिक किरदार 'माया' का माना जाता है. इस साइको-थ्रिलर शो में उन्होंने एक जुनूनी और डार्क (सकारात्मक से नकारात्मक शेड वाले) प्रेमी की भूमिका निभाई, जिसने भारतीय टीवी पर अभिनेत्रियों के पारंपरिक किरदारों की परिभाषा को बदल दिया.

जेनिफर के करियर का सबसे आइकॉनिक किरदार 'माया' का माना जाता है. इस साइको-थ्रिलर शो में उन्होंने एक जुनूनी और डार्क (सकारात्मक से नकारात्मक शेड वाले) प्रेमी की भूमिका निभाई, जिसने भारतीय टीवी पर अभिनेत्रियों के पारंपरिक किरदारों की परिभाषा को बदल दिया. बेपनाह (Zoya Siddiqui): इस रोमांटिक ड्रामा शो में हर्षद चोपड़ा के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया.

ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म पर कदम

डिजिटल मीडिया के दौर में जेनिफर ने ओटीटी पर भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है. उन्होंने वूट (Voot) और ऑल्ट बालाजी की प्रसिद्ध वेब सीरीज 'कोड एम' (Code M) में आर्मी लॉयर 'मेजर मोनिका मेहरा' का मुख्य और साहसी किरदार निभाया, जिसके दोनों सीजन्स काफी सफल रहे.

व्यक्तिगत जीवन (Personal Life)

पहली शादी: साल 2012 में जेनिफर विंगेट ने अपने 'दिल मिल गए' के सह-कलाकार और मशहूर अभिनेता करण सिंह ग्रोवर से शादी की थी.

साल 2012 में जेनिफर विंगेट ने अपने 'दिल मिल गए' के सह-कलाकार और मशहूर अभिनेता से शादी की थी. तलाक: यह शादी लंबे समय तक नहीं चल सकी और आपसी मतभेदों के कारण साल 2014 में दोनों का विधिक रूप से तलाक हो गया.

कौन हैं विलियम इश्माएल? सोशल मीडिया पर तेज हुईं अटकलें

जैसे ही जेनिफर विंगेट की शादी की खबरें वायरल हुईं, इंटरनेट यूजर्स के बीच यह जानने की होड़ मच गई कि आखिर विलियम इश्माएल कौन हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, विलियम सिंगापुर के कॉर्पोरेट जगत का एक जाना-माना नाम हैं और वे एक सफल बहुराष्ट्रीय व्यवसाय (Business Empire) का संचालन करते हैं.

कहा जा रहा है कि दोनों की मुलाकात कुछ समय पहले एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. एंटरटेनमेंट पोर्टल्स का दावा है कि दोनों अपने रिश्ते को बेहद निजी रखना चाहते थे, लेकिन हाल के दिनों में उनके करीबी सूत्रों द्वारा शादी की तैयारियों की खबरें लीक होने के बाद यह मामला पूरी तरह सार्वजनिक हो गया.

बहरहाल, मनोरंजन विश्लेषकों का कहना है कि जेनिफर हमेशा से अपनी व्यक्तिगत लाइफ को मीडिया की चकाचौंध से दूर और बेहद सुरक्षित (Private) रखना पसंद करती हैं. सिंगापुर के बिज़नेसमैन विलियम इश्माएल के साथ उनके विवाह की खबरें इस समय इंटरनेट पर एक बड़े विजुअल रील की तरह वायरल हो रही हैं, लेकिन जब तक जेनिफर या उनकी पीआर टीम की तरफ से इस पर कोई विधिक और आधिकारिक बयान जारी नहीं किया जाता, तब तक इसे केवल एक मजबूत कयास ही माना जा रहा है. उनके प्रशंसक इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि अभिनेत्री जल्द ही खुद सामने आकर अपनी जिंदगी के इस खूबसूरत और नए अध्याय की आधिकारिक घोषणा करेंगी.