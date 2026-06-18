Sharvari Wagh-Sunny Kaushal Breakup: क्या बढ़ती स्टारडम बनी रिश्ते के टूटने की वजह? सामने आई अंदर की कहानी

शरवरी वाघ और सनी कौशल (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sharvari Wagh-Sunny Kaushal Breakup: बॉलीवुड अभिनेत्री शरवरी वाघ और अभिनेता सनी कौशल के ब्रेकअप की खबरें इन दिनों चर्चा में हैं. लंबे समय से दोनों के रिलेशनशिप में होने की अटकलें लगाई जाती रही थीं, लेकिन दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया. अब हालिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह जोड़ी साल 2025 में अलग हो चुकी है. सूत्रों के मुताबिक, दोनों ने अपने रिश्ते को हमेशा निजी रखा और ब्रेकअप का फैसला भी बेहद शांत तरीके से लिया. हालांकि दोनों में से किसी ने भी अब तक इस मामले पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. Fact Check: क्या 'कल्कि 2' में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट? डायरेक्टर नाग अश्विन ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, जानें सच

क्यों टूटा शरवरी और सनी कौशल का रिश्ता?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों के करियर की दिशा और लोकप्रियता में बढ़ते अंतर ने रिश्ते को प्रभावित किया. एक करीबी सूत्र ने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों में शरवरी वाघ की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है, जिससे रिश्ते की परिस्थितियों में बदलाव आया. सूत्र के मुताबिक, "आज शरवरी की पहचान और स्टारडम सनी कौशल से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है, जिससे दोनों के बीच असहजता पैदा होने लगी थी." हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और न ही दोनों कलाकारों की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया दी गई है.

शरवरी वाघ के करियर ने पकड़ी रफ्तार

शरवरी वाघ ने हाल के वर्षों में लगातार सफल प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई है. हॉरर-कॉमेडी फिल्म मुंज्या और नेटफ्लिक्स फिल्म महाराज में उनके काम को काफी सराहना मिली. इसके अलावा यश राज फिल्म्स के साथ जुड़ाव ने उन्हें कई बड़े प्रोजेक्ट्स दिलाए हैं. शरवरी जल्द ही यश राज फिल्म्स स्पाई यूनिवर्स की बहुप्रतीक्षित फिल्म अल्फा में नजर आने वाली हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ने की उम्मीद है.

सनी कौशल का करियर रहा अपेक्षाकृत शांत

वहीं दूसरी ओर सनी कौशल ने भी कई फिल्मों में अपनी अभिनय क्षमता दिखाई है, लेकिन हाल के समय में उनके करियर की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी रही है. उन्होंने गोल्ड सहित कई प्रोजेक्ट्स में काम किया है, लेकिन उन्हें शरवरी जैसी लगातार सुर्खियां नहीं मिलीं.

आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

फिलहाल शरवरी वाघ और सनी कौशल के ब्रेकअप को लेकर सामने आई जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से है. दोनों कलाकारों या उनके प्रतिनिधियों की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. ऐसे में रिश्ते के खत्म होने की असली वजह और परिस्थितियां अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं.