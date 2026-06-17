Fact Check: क्या 'कल्कि 2' में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट? डायरेक्टर नाग अश्विन ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, जानें सच

क्या नाग अश्विन ने आलिया भट्ट के 'कल्कि 2' में कास्ट होने की अफ़वाहों पर कोई प्रतिक्रिया दी? (Photo Credits: Instagram)

मुंबई, 17 जून: ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' (Kalki 2898 AD) के बहुप्रतीक्षित सीक्वल (Kalki 2) को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) और सिनेमा गलियारों में अफवाहों का बाजार गर्म है. इंटरनेट पर कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि निर्देशक नाग अश्विन (Nag Ashwin) ने उन खबरों पर चुप्पी तोड़ी है, जिनमें कहा जा रहा था कि फिल्म के दूसरे भाग में दीपिका पादुकोण की जगह आलिया भट्ट नजर आएंगी. हालांकि, इस खबर का फैक्ट चेक करने पर सामने आया है कि यह दावा पूरी तरह भ्रामक है. नाग अश्विन के एक हालिया इंटरव्यू के बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है, जबकि निर्देशक ने बातचीत के दौरान आलिया भट्ट का नाम तक नहीं लिया था. यह भी पढ़ें: FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप में मोरक्को को सपोर्ट करने पहुंचीं नोरा फतेही, ब्राजील के खिलाफ रोमांचक मैच 1-1 से रहा ड्रॉ (See Post)

कैसे शुरू हुआ कास्टिंग को लेकर विवाद?

'कल्कि' फ्रेंचाइजी में कास्टिंग को लेकर कयासों का दौर तब तेज हुआ, जब सितंबर 2025 में फिल्म की निर्माता कंपनी 'वैजयंती मूवीज' (Vyjayanthi Movies) ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि दीपिका पादुकोण इसके दूसरे भाग का हिस्सा नहीं होंगी. प्रोडक्शन हाउस ने बताया था कि पहली फिल्म के निर्माण के दौरान आपसी तालमेल और दीर्घकालिक साझेदारी न बन पाने के कारण दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है.

दीपिका की इस हाई-प्रोफाइल एग्जिट के बाद, सोशल मीडिया पर यह अफवाहें उड़ने लगीं कि उनके द्वारा निभाए गए 'सुमति' (Sumathi) के मुख्य किरदार के लिए आलिया भट्ट या साई पल्लवी को अप्रोच किया जा रहा है. इसके तुरंत बाद कुछ वेबसाइट्स ने दावा कर दिया कि नाग अश्विन ने इन अफवाहों में से आलिया भट्ट के नाम पर अपनी मुहर लगा दी है.

फैक्ट चेक: क्या है नाग अश्विन के बयान की सच्चाई?

वायरल हो रहे दावों की पड़ताल करने पर पता चलता है कि नाग अश्विन ने आलिया भट्ट को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. दरअसल, यह पूरी गलतफहमी मीडिया आउटलेट 'ग्रेट आंध्रा' को दिए गए नाग अश्विन के एक इंटरव्यू से पैदा हुई है. इस इंटरव्यू के दौरान, फिल्म निर्माता से विशेष रूप से उन अफवाहों के बारे में पूछा गया था, जिनमें कहा जा रहा था कि साई पल्लवी 'सुमति' के किरदार में दीपिका को रिप्लेस कर रही हैं.

इस सवाल का जवाब देते हुए नाग अश्विन ने कहा था, "हमें अभी यह घोषणा करनी है कि कल्कि 2 में सुमति का किरदार कौन निभाएगा. फिलहाल जो कुछ भी सामने आ रहा है, वह सिर्फ कयास (Speculation) हैं. फिल्म में सुमति का किरदार निश्चित रूप से रहेगा, जिसे हम हटा नहीं सकते क्योंकि वह कहानी का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है." सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने निर्देशक के इसी बयान को आलिया भट्ट के नाम से जोड़कर गलत तरीके से पेश करना शुरू कर दिया.

क्या सीक्वल में होगी आलिया भट्ट की एंट्री?

फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हालांकि फिल्म के मेकर्स की ओर से आलिया भट्ट की कास्टिंग को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अगर वे इस फ्रेंचाइजी से जुड़ती भी हैं, तो वे दीपिका को रिप्लेस नहीं करेंगी। चर्चा है कि मेकर्स उन्हें 'सुमति' के बजाय एक बिल्कुल नए और दैवीय चरित्र (जैसे देवी वैष्णो देवी) के रोल के लिए विचार कर सकते हैं. वहीं, फिल्म की टीम के एक प्रवक्ता ने हाल ही में उन खबरों को भी अफवाह बताया है जिनमें दावा किया गया था कि आलिया ने हैदराबाद में फिल्म के कुछ दृश्यों की शूटिंग भी पूरी कर ली है.

'कल्कि 2' की मौजूदा स्थिति

साल 2024 की इस माइथोलॉजिकल साइंस-फिक्शन फिल्म का सीक्वल अब तेजी से प्रोडक्शन की ओर बढ़ रहा है. निर्देशक नाग अश्विन ने पुष्टि की है कि दूसरे भाग की स्क्रिप्ट पूरी तरह तैयार है. फिल्म के मुख्य विलेन 'सुप्रीम यास्किन' (कमल हासन), अमिताभ बच्चन और प्रभास से जुड़े कुछ अहम हिस्सों की शूटिंग शेड्यूल पर काम चल रहा है, जबकि नियमित रूप से फिल्म की मुख्य शूटिंग इस साल अगस्त या सितंबर के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है. उत्पादकों के अनुसार, चूंकि दुनिया के निर्माण (World-building) का काम पहली फिल्म में ही पूरा हो चुका है, इसलिए सीक्वल का निर्माण काफी तेजी से आगे बढ़ेगा.