Gold Rate Today, 21 June 2026: सर्राफा बाजार में आज स्थिर रहे सोने के दाम, जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत प्रमुख शहरों में 22 और 24 कैरेट गोल्ड के आज के ताजा भाव

Gold Rate Today, 21 June 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में आज, रविवार 21 जून 2026 को सोने की कीमतों में मुख्य रूप से स्थिरता देखी गई. पिछले कारोबारी सत्र में आई मामूली गिरावट के बाद आज सर्राफा बाजार में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ और सोना ऊंचे स्तरों के पास ही टिका रहा. अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की मजबूती और वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच निवेशक फिलहाल फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं. सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग बाजार में लगातार बनी हुई है.
वैश्विक और घरेलू बाजार के समीकरण
अंतरराष्ट्रीय सर्राफा बाजार में इस समय कारोबारी बेहद सतर्क रुख अपना रहे हैं. दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के संकेतों और ब्याज दरों के भविष्य को लेकर बाजार में लगातार मंथन चल रहा है. हालांकि, वैश्विक स्तर पर ऊंची ब्याज दरों की संभावना ने सोने की बड़ी तेजी पर कुछ हद तक ब्रेक लगाया है, लेकिन आर्थिक विकास को लेकर चिंताओं ने इसे निचले स्तरों पर मजबूत सपोर्ट भी दिया है. यह भी पढ़े: Gold Rate Today, June 20, 2026: अंतरराष्ट्रीय बाजार में नरमी से लुढ़के सोने के दाम; जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत अपने शहर में 22K और 24K का भाव
घरेलू बाजार की बात करें तो आभूषण खरीदारों और निवेशकों की ओर से मांग सामान्य बनी हुई है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ समय तक सोने की कीमतें एक सीमित दायरे में ही घूमती नजर आ सकती हैं. निवेशक अब आगामी मुद्रास्फीति (महंगाई) के आंकड़ों, मुद्रा के उतार-चढ़ाव और वैश्विक आर्थिक संकेतकों पर नजर बनाए हुए हैं.
महानगरों और प्रमुख शहरों में आज का भाव
देश के अधिकांश बड़े शहरों में आज 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव 1,46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है, जबकि 22 कैरेट आभूषण वाले सोने की कीमत 1,33,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बनी हुई है.
देश के प्रमुख शहरों में आज के सोने के रेट
|शहर
|22 कैरेट (INR)
|24 कैरेट (INR)
|दिल्ली
|1,33,840
|1,46,000
|मुंबई
|1,33,690
|1,45,850
|चेन्नई
|1,35,690
|1,48,030
|कोलकाता
|1,33,690
|1,45,850
|बेंगलुरु
|1,33,690
|1,45,850
|हैदराबाद
|1,33,690
|1,45,850
|अहमदाबाद
|1,33,740
|1,45,900
|जयपुर
|1,33,840
|1,46,000
|लखनऊ
|1,33,840
|1,46,000
|भोपाल
|1,33,740
|1,45,900
|श्रीनगर
|1,33,840
|1,46,000
|नोएडा / गाजियाबाद / गुरुग्राम
|1,33,840
|1,46,000
खरीदारों के लिए बाजार विशेषज्ञों की सलाह
वैश्विक बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के बावजूद लॉन्ग टर्म एसेट के रूप में सोने की साख मजबूत है. हालांकि, रिटेल खरीदारों और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने स्थानीय सर्राफा कारोबारियों या आधिकारिक ज्वेलर्स से लाइव रेट्स की पुष्टि जरूर कर लें. अलग-अलग राज्यों और शहरों में स्थानीय बाजार प्रीमियम, मेकिंग चार्ज (गढ़ाई शुल्क) और माल एवं सेवा कर (GST) के कारण अंतिम कीमतों में अंतर आ सकता है.