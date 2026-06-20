Gold Rate Today, June 20, 2026: अंतरराष्ट्रीय बाजार में नरमी से लुढ़के सोने के दाम; जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत अपने शहर में 22K और 24K का भाव

Gold Rate Today, June 20, 2026: वैश्विक सर्राफा बाजारों (Bullion Markets) में आई कमजोरी के चलते घरेलू बाजार में भी शनिवार को सोने की कीमतों (Gold Rates) में मामूली गिरावट दर्ज की गई है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Federal Reserve) के नीतिगत संकेतों, मजबूत होते अमेरिकी डॉलर और सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग में आई थोड़ी कमी के कारण कीमती धातुओं पर दबाव देखा जा रहा है. हालांकि, इस मामूली सुधार (Correction) के बावजूद सोना ऐतिहासिक रूप से ऊंचे स्तरों पर बना हुआ है. महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता के खिलाफ सुरक्षा के रूप में आज भी यह निवेशकों का पसंदीदा विकल्प है. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, June 19, 2026: वैश्विक दबाव के बीच लुढ़का सोना, चांदी में 6,000 रुपये की भारी गिरावट; जानें अपने शहर के ताजा भाव
वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव का असर
बदलती ब्याज दरों और वैश्विक विकास संभावनाओं को लेकर बाजार में पिछले एक सप्ताह से काफी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. बाजार के विशेषज्ञ और विश्लेषक लगातार आर्थिक आंकड़ों, भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और केंद्रीय बैंकों की टिप्पणियों पर नजर बनाए हुए हैं. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतों में अल्पकालिक (Short-term) उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है, लेकिन विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा की जा रही लगातार खरीदारी और संस्थागत निवेशकों की रुचि के कारण लंबी अवधि में सोने की मांग मजबूत बनी रहेगी.
घरेलू बाजार में शादियों और निवेश की मांग स्थिर
भारतीय सर्राफा बाजार की बात करें तो सोने की ऊंची कीमतों के बावजूद आभूषणों (Jewellery) की मांग में स्थिरता देखी जा रही है. बाजार विश्लेषकों का कहना है कि लंबी अवधि के निवेशकों और आम उपभोक्ताओं ने कीमतों में आई इस आंशिक गिरावट को खरीदारी के एक अच्छे मौके के रूप में देखा है, जिसके कारण बाजारों में खुदरा लिवाली जारी है.
वर्तमान बाजार रुझानों के अनुसार, देश के अधिकांश हिस्सों में शुद्ध सोना (24 कैरेट) ₹1,46,000 प्रति 10 ग्राम के आस-पास ट्रेड कर रहा है, जबकि जेवराती सोना (22 कैरेट) ₹1,33,800 प्रति 10 ग्राम के करीब बना हुआ है.
देश के प्रमुख शहरों में आज सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम)
|शहर
|22 कैरेट (INR)
|24 कैरेट (INR)
|चेन्नई
|1,35,690
|1,48,030
|दिल्ली
|1,33,840
|1,46,000
|जयपुर
|1,33,840
|1,46,000
|लखनऊ
|1,33,840
|1,46,000
|श्रीनगर
|1,33,840
|1,46,000
|जोधपुर
|1,33,840
|1,46,000
|नोएडा
|1,33,840
|1,46,000
|गाजियाबाद
|1,33,840
|1,46,000
|गुरुग्राम
|1,33,840
|1,46,000
|अहमदाबाद
|1,33,740
|1,45,900
|भोपाल
|1,33,740
|1,45,900
|मुंबई
|1,33,690
|1,45,850
|कोलकाता
|1,33,690
|1,45,850
|बेंगलुरु
|1,33,690
|1,45,850
|हैदराबाद
|1,33,690
|1,45,850
ग्राहकों के लिए जरूरी सलाह
अमेरिकी डॉलर में मजबूती और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावनाओं ने भले ही सोने की रफ्तार पर थोड़ी रोक लगाई है, लेकिन इसके 'सेफ-हेवन' (सुरक्षित निवेश) वाले गुण के कारण खरीदार अभी भी आकर्षित हो रहे हैं. खुदरा ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी खरीदारी करने से पहले स्थानीय बाजार में चल रहे लाइव रेट की पुष्टि अवश्य कर लें, क्योंकि अंतिम आभूषण दरों में स्थानीय मेकिंग चार्ज, ज्वैलर प्रीमियम और 3% वस्तु एवं सेवा कर (GST) जुड़ने के कारण अंतिम कीमतों में बदलाव हो सकता है.