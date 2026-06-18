Gold Rate Today, June 18, 2026: सोने की कीमतों में स्थिरता, जानें दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत प्रमुख शहरों में आज का ताजा भाव
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Gold Rate Today, June 18, 2026:   भारतीय सर्राफा बाजार में गुरुवार, 18 जून 2026 को सोने की कीमतें बड़े पैमाने पर स्थिर रहीं. निवेशक इस समय वैश्विक आर्थिक स्थितियों, मुद्रास्फीति (महंगाई) के रुझानों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों के घटनाक्रमों का आकलन कर रहे हैं. वैश्विक स्तर पर चल रही भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों को लेकर आने वाले फैसलों के कारण निवेशकों का रुझान सोने की तरफ मजबूती से बना हुआ है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर और घरेलू मांग

पिछले कुछ सत्रों के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में सर्राफा (बुलियन) की कीमतों में सीमित उतार-चढ़ाव देखा गया है. यही कारण है कि भारतीय बाजार में भी सोने के दाम उच्च स्तर के करीब बने हुए हैं. बाजार विश्लेषकों का मानना है कि कीमतें ऊंची होने के बावजूद आभूषण खरीदारों और दीर्घकालिक निवेशकों की मांग में कोई कमी नहीं आई है. आर्थिक अनिश्चितता के दौर में सोना हमेशा से निवेशकों के लिए एक सुरक्षित संपत्ति (Safe-Haven Asset) बना हुआ है.  यह भी पढ़े: Gold Rate Today, June 16, 2026: सोना खरीदने वालों के लिए राहत नहीं, रिकॉर्ड तेजी के बाद ऊंचे स्तर पर टिके दाम, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड रेट

विश्लेषकों का अनुमान

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले समय में सोने की कीमतें एक सीमित दायरे (Range-bound) में कारोबार कर सकती हैं. भविष्य में सोने की चाल काफी हद तक महंगाई के आंकड़ों, केंद्रीय बैंकों की टिप्पणियों, विदेशी मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक बदलावों पर निर्भर करेगी. वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बढ़ने की स्थिति में सोने की कीमतों को और अधिक समर्थन मिल सकता है.

देश के प्रमुख शहरों में आज का सोने का भाव

आज के बाजार रुझानों के अनुसार, देश के अधिकांश हिस्सों में 24 कैरेट सोने का भाव 1,51,100 रुपये और 22 कैरेट सोने का भाव 1,38,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है. प्रमुख शहरों की दरें नीचे दी गई तालिका में देखी जा सकती हैं.

शहर 22 कैरेट (INR) 24 कैरेट (INR)
दिल्ली (Delhi) 1,38,500 1,51,100
मुंबई (Mumbai) 1,38,500 1,51,100
चेन्नई (Chennai) 1,38,500 1,51,100
कोलकाता (Kolkata) 1,37,900 1,50,500
बेंगलुरु (Bengaluru) 1,38,500 1,51,100
हैदराबाद (Hyderabad) 1,38,500 1,51,100
अहमदाबाद (Ahmedabad) 1,38,500 1,51,100
जयपुर (Jaipur) 1,38,500 1,51,100
लखनऊ (Lucknow) 1,38,500 1,51,100
भोपाल (Bhopal) 1,38,500 1,51,100
श्रीनगर (Srinagar) 1,38,500 1,51,100
जोधपुर (Jodhpur) 1,38,500 1,51,100
नोएडा (Noida) 1,38,500 1,51,100
गाजियाबाद (Ghaziabad) 1,38,500 1,51,100
गुरुग्राम (Gurugram) 1,38,500 1,51,100

खरीदारों के लिए जरूरी सलाह: ऊपर दिए गए सोने के भाव सांकेतिक हैं और वैश्विक बाजार के अनुसार बदलते रहते हैं. आभूषण या सोने के सिक्के खरीदने से पहले अपने स्थानीय जौहरी (Jeweller) से लाइव रेट की पुष्टि जरूर कर लें. वास्तविक कीमतों में स्थानीय स्तर पर जीएसटी (GST), मेकिंग चार्ज और अन्य टैक्स के कारण अंतर हो सकता है.