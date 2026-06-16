Gold Rate Today, June 16, 2026: सोना खरीदने वालों के लिए राहत नहीं, रिकॉर्ड तेजी के बाद ऊंचे स्तर पर टिके दाम, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड रेट

Gold Rate Today, June 16, 2026: सोने की कीमतों में सोमवार को आई बड़ी तेजी के बाद मंगलवार, 16 जून 2026 को देशभर में गोल्ड रेट ऊंचे स्तर पर स्थिर बने रहे. निवेशकों और खरीदारों की नजर अब इस बात पर है कि हालिया उछाल के बाद सोने की कीमतें किस दिशा में जाएंगी. वित्तीय वेबसाइट GoodReturns के अनुसार, देश में 24 कैरेट सोने का औसत भाव 1,51,540 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का भाव 1,38,910 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है. Gold Rate Today, June 15, 2026: दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में सोने की कीमतें स्थिर, चेक करें लेटेस्ट भाव

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय संकेतों और हालिया उतार-चढ़ाव के बीच ज्वैलर्स और बड़े निवेशक फिलहाल सतर्क रुख अपनाए हुए हैं.

राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमत

हालिया तेजी के बाद विभिन्न शुद्धता वाले सोने की कीमतें इस प्रकार हैं:

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 1,51,540 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): 1,38,910 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना: 1,13,660 रुपये प्रति 10 ग्राम

Gold Rate Today. 16 जून 2026 को प्रमुख शहरों में सोने का भाव

स्थानीय करों और बाजार स्थितियों के कारण अलग-अलग शहरों में सोने की कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिल रहा है.

शहर 22 कैरेट (10 ग्राम) 24 कैरेट (10 ग्राम) दिल्ली ₹1,39,060 ₹1,51,690 मुंबई ₹1,38,910 ₹1,51,540 चेन्नई ₹1,40,710 ₹1,53,500 अहमदाबाद ₹1,38,960 ₹1,51,590 कोलकाता ₹1,38,910 ₹1,51,540 बेंगलुरु ₹1,38,910 ₹1,51,540 हैदराबाद ₹1,38,910 ₹1,51,540 जयपुर ₹1,39,060 ₹1,51,690 पुणे ₹1,38,910 ₹1,51,540 नोएडा ₹1,39,060 ₹1,51,690 गुरुग्राम ₹1,39,060 ₹1,51,690 गाजियाबाद ₹1,39,060 ₹1,51,690 लखनऊ ₹1,39,060 ₹1,51,690 भोपाल ₹1,38,960 ₹1,51,590 जोधपुर ₹1,36,790 ₹1,49,220 श्रीनगर ₹1,36,790 ₹1,49,220

क्यों स्थिर हैं सोने के दाम

16 जून को सोने की कीमतों में स्थिरता ऐसे समय आई है जब एक दिन पहले बाजार में बड़ी तेजी दर्ज की गई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच क्षेत्रीय तनाव कम करने और रणनीतिक होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने को लेकर बने संभावित समझौते ने वैश्विक बाजारों को प्रभावित किया.

आमतौर पर भू-राजनीतिक तनाव कम होने पर सोने जैसी सुरक्षित निवेश संपत्तियों की मांग घटती है, लेकिन इस बार ऊर्जा कीमतों और मुद्रास्फीति से जुड़ी चिंताओं ने बाजार की दिशा को मिश्रित बनाए रखा.

निवेशकों की नजर अंतरराष्ट्रीय बाजार पर

विश्लेषकों का कहना है कि हालिया अस्थिरता के बाद घरेलू ज्वैलर्स और संस्थागत निवेशक फिलहाल नए दांव लगाने से पहले अंतरराष्ट्रीय स्पॉट गोल्ड की चाल पर नजर बनाए हुए हैं.

यदि वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में स्थिरता बनी रहती है तो घरेलू बाजार में भी निकट भविष्य में सीमित उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. हालांकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों से जुड़े संकेत और वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम आगे की दिशा तय करेंगे.