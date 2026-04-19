ऑस्ट्रिया में बेबी फूड में चूहे मारने का जहर मिला, 1500 स्टोर से वापस मंगाए प्रॉडक्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

ऑस्ट्रिया में बेबी फूड के जार में चूहे का मारने वाला जहर पाए जाने के बाद 1500 से अधिक स्टोर्स से प्रॉडक्ट को रिकॉल किया गया. इसकी जांच कई देशों तक फैल गई है.ऑस्ट्रिया में बर्गेनलैंड क्षेत्र की पुलिस ने शनिवार देर रात पुष्टि की कि लोकप्रिय बेबी फूड ब्रांड हिप के जार में चूहे मारने वाला जहर पाया गया है. यूरोप में खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं की विश्वसनीयता को लेकर पहले से ही संवेदनशीलता बनी हुई है. एक ग्राहक द्वारा संदिग्ध जार की शिकायत के बाद शुरू हुई जांच अब कई देशों तक फैल चुकी है, जिससे यह मामला सिर्फ एक स्थानीय गड़बड़ी नहीं बल्कि संभावित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक छेड़छाड़ हो सकता है. एहतियात के तौर पर ऑस्ट्रिया में 1500 से अधिक सुपरमार्केट से इस उत्पाद को वापस मंगाया गया है.

जांच और फैलता दायरा

पुलिस के अनुसार, 190 ग्राम के "गाजर और आलू" फ्लेवर वाले बेबी फूड के एक जार का नमूना जांच में पॉजिटिव पाया गया. बयान में कहा गया कि शुरुआती लैब परीक्षण में चूहे के जहर की मौजूदगी की पुष्टि हुई है. इसके अलावा, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया में जब्त किए गए इसी तरह के जारों में भी जहरीले पदार्थ के संकेत मिले हैं. हालांकि इसके बारे में अभी पूरी जानकारी साझा नहीं की गई है.

अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया कि इस जोखिम के बारे में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में चल रही जांच के बाद सतर्क किया गया था, लेकिन ये जांच आपस में कितनी जुड़ी हुई हैं, इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की गई है.

कंपनी और प्रशासन की प्रतिक्रिया

बेबी फूड निर्माता कंपनी हिप (HiPP) ने इस घटना को बेहद गंभीर बताया है. कंपनी ने अपने बयान में कहा, "हमारी जानकारी के अनुसार, यह गंभीर स्थिति ‘बाहरी आपराधिक हस्तक्षेप' से जुड़ी है, जो एसपीएआर ऑस्ट्रिया के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को प्रभावित करती है.” कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रभावित जार का सेवन जान ले सकता है.

एसपीएआर सुपरमार्केट चेन के प्रवक्ता ने बताया कि उत्पाद को एहतियात के तौर पर वापस लिया गया है और यह कदम ऑस्ट्रिया के लगभग 1,500 स्टोर्स तक सीमित है. उन्होंने यह भी कहा कि अन्य देशों में स्थित स्टोर्स पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है.

सावधानियां और चेतावनी

एसपीएआर और हिप दोनों ने ग्राहकों से अपील की है कि वे इस उत्पाद का सेवन न करें और इसे वापस कर दें, जिसके बदले पूरी राशि लौटाई जाएगी. पुलिस ने भी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा कि यदि किसी ने इन जारों को छुआ है, तो वे तुरंत अपने हाथ अच्छी तरह धो लें.

प्रभावित जार की पहचान के लिए कुछ संकेत बताए गए हैं, जैसे जार के नीचे लाल गोले वाला स्टिकर, पहले से खुला या क्षतिग्रस्त ढक्कन, सुरक्षा सील का गायब होना या असामान्य गंध. ऐसे किसी भी उत्पाद को तुरंत हटाने की सलाह दी गई है.

लेकिन यह घटना केवल एक उत्पाद वापस लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी को लेकर व्यापक चिंताओं को उजागर करती है. बच्चों जैसे संवेदनशील उपभोक्ताओं से जुड़े उत्पाद में इस तरह की मिलावट का शक प्रशासन और कंपनियों दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है.