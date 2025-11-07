शुक्रवार, 7 नवंबर की बड़ी खबरें और अपडेट्स

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

भारत और दुनिया की सारी बड़ी खबरें एक साथ, एक जगह पढ़ने के लिए आप सही जगह पर हैं. इस पेज को हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, ताकि ताजा अपडेट लाइव आप तक ला सकें.-दिल्ली एयरपोर्ट पर एटीसी सिस्टम में तकनीकी खराबी

-दिल्ली-एनसीआर में फिर बिगड़ी हवा की गुणवत्ता, ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई 300 के पार

दिल्ली-एनसीआर में फिर बिगड़ी हवा की गुणवत्ता, ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई 300 के पार

शुक्रवार (7 नवंबर) की सुबह दिल्लीवासियों की नींद एक बार फिर जहरीली हवा और धुंध के साथ खुली. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सुबह 9 बजे राजधानी का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 309 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है. गिरते तापमान और सतही कोहरे ने प्रदूषकों को और अधिक नीचे रोक दिया है, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं.

दिल्ली के 38 निगरानी केंद्रों में से 26 ने 'बहुत खराब' श्रेणी की वायु गुणवत्ता दर्ज की. बवाना सबसे प्रदूषित क्षेत्र रहा, जहां एक्यूआई 366 तक पहुंच गया, जबकि जहांगीरपुरी में यह आंकड़ा 348 रहा. विशेषज्ञों का मानना है कि कम हवा की गति और तापमान में गिरावट जैसी मौजूदा मौसमी परिस्थितियां प्रदूषण को और बढ़ा रही हैं.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सुबह और शाम के समय घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है. बुजुर्गों, बच्चों और सांस की बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से खतरनाक हो सकती है.

दिल्ली एयरपोर्ट पर एटीसी सिस्टम में तकनीकी खराबी, उड़ानों में देरी

शुक्रवार, 7 नवंबर की सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) सिस्टम में तकनीकी खराबी आने से कई उड़ानों में देरी हुई. समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट जैसी प्रमुख एयरलाइनों ने बताया कि उनकी उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जिससे यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा.

एयरपोर्ट प्रशासन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी दी कि तकनीकी समस्या के कारण उड़ानों का संचालन बाधित हुआ है. फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटरडार-24 के मुताबिक, शुक्रवार सुबह औसतन 55 मिनट की देरी दर्ज की गई, और कई उड़ानों का प्रस्थान समय लाल निशान में दिखा. सूत्रों के मुताबिक, यह समस्या गुरुवार शाम शुरू हुई थी, जिससे करीब 25 उड़ानें प्रभावित हुई थीं. हालांकि, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस तकनीकी गड़बड़ी पर कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है.

दिल्ली एयरपोर्ट ने 2024 में लगभग 7.8 करोड़ यात्रियों को सेवा मुहैया कराई थी. अब यह दुनिया का नौवां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है.