UK Heatwave Alert: ब्रिटेन में भीषण गर्मी का प्रकोप, दक्षिण-पूर्व इंग्लैंड और लंदन के लिए 'एम्बर हीट अलर्ट' जारी; पारा 34 डिग्री पार जाने का अनुमान

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Photo)

UK Heatwave Warning: ब्रिटेन के दक्षिण-पूर्व इंग्लैंड (South East England) सहित कई हिस्सों में भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों ने आपातकालीन चेतावनी जारी की है. आने वाले दिनों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने और कुछ क्षेत्रों में गंभीर लू (Heatwave) चलने की आशंका है. यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी (UKHSA) ने मौसम विभाग (Met Office) के साथ मिलकर बर्कशायर, लंदन, ईस्ट ऑफ इंग्लैंड, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट जैसे क्षेत्रों के लिए 'एम्बर हीट-हेल्थ अलर्ट' (Amber Heat Alert) जारी किया है. मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मंगलवार तक तापमान 34 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक बढ़ सकता है, जो आम नागरिकों, विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा जोखिम पैदा कर सकता है. यह भी पढ़ें: सदी का सबसे ताकतवर अल नीनो दे रहा है दस्तक

स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल सेवाओं पर पड़ेगा असर

यूकेएचएसए (UKHSA) के अनुसार, एम्बर अलर्ट जारी होने का सीधा मतलब है कि इस भीषण गर्मी का व्यापक असर स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल सेवाओं पर पड़ने की पूरी संभावना है. एजेंसी ने चिकित्सा सहायता की मांग में भारी बढ़ोतरी की चेतावनी दी है और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को गर्मी से होने वाली बीमारियों (Heat-related illnesses) से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है. मौसम विभाग ने भी स्पष्ट किया है कि लगातार बढ़ते पारे के कारण कई क्षेत्र हीटवेव के कड़े मानकों को पूरा कर रहे हैं.

दक्षिण-पूर्व इंग्लैंड में हीटवेव की भविष्यवाणी के बीच स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी

Amber warning of extreme heat affecting London & South East England https://t.co/3EkwIQfBO9 pic.twitter.com/zOTTHPHjiQ — Met Office - SE England (@metofficeSEEng) June 19, 2026

एनएचएस (NHS) की सलाह: हाइड्रेटेड रहें और दोपहर की धूप से बचें

नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) सरे और ससेक्स ने स्थानीय निवासियों को एम्बर अलर्ट के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. एनएचएस सरे और ससेक्स के संयुक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रोफेसर एंड्रयू रोड्स ने कहा कि पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करना, घरों के भीतर खुद को ठंडा रखना और दिन के सबसे गर्म समय (दोपहर के वक्त) बाहर निकलने से बचना बेहद सामान्य लेकिन जीवन रक्षक उपाय हैं. केंट काउंटी काउंसिल के सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक प्रोफेसर अंजन घोष ने भी लोगों से इस कठिन मौसम में हर समय हाइड्रेटेड रहने की अपील की है.

आपातकालीन एम्बुलेंस कॉल्स में 30% तक की बढ़ोतरी

साउथ ईस्ट कोस्ट एम्बुलेंस सर्विस के अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले मई महीने में आई गर्मी के दौरान आपातकालीन 999 कॉल्स में 30% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में मौजूदा मौसमी स्थितियां आपातकालीन सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती हैं. स्वास्थ्य अधिकारियों ने धूप का सामना करने वाले कमरों के पर्दे और खिड़कियां बंद रखने, हल्के कपड़े पहनने, सनस्क्रीन का उपयोग करने और हीट स्ट्रोक (लू लगना) के लक्षणों को पहचानने की सलाह दी है.

ठंडे पानी से शॉक का खतरा: वॉटर सेफ्टी पर विशेष चेतावनी

भीषण गर्मी के बीच पानी से जुड़े हादसों को लेकर भी चिंता जताई गई है. यूकेएचएसए ने चेतावनी दी है कि गर्मी से राहत पाने के लिए लोग समुद्र तटों, झीलों और नदियों का रुख कर रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ सकता है.

रॉयल नेशनल लाइफबोट इंस्टीट्यूशन (RNLI) ने जनता से जलाशयों के पास अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया है. संस्था ने नोट किया कि हवा का तापमान भले ही गर्म हो, लेकिन ब्रिटेन के जलाशयों का पानी काफी ठंडा होता है, जिससे शरीर को 'कोल्ड-वॉटर शॉक' (Cold-water shock) लग सकता है, जो जानलेवा साबित होता है.

यह चेतावनी हाल ही में हुई उन दुखद घटनाओं के बाद आई है जिनमें गर्म मौसम के दौरान दो किशोरों की डूबने से मौत हो गई थी. आरएनएलआई ने सलाह दी है कि यदि कोई पानी में फंस जाता है या संघर्ष कर रहा है, तो उसे घबराने के बजाय शांत रहकर पीठ के बल तैरना चाहिए (Float to Live) और मदद आने तक अपना सिर पीछे की ओर झुकाए रखना चाहिए.