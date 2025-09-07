World Boxing Championship: विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निखत जरीन ने जीत के साथ की अभियान की शुरुआत

लिवरपूल, 6 सितंबर : भारत की स्टार मुक्केबाज निखत जरीन (Nikhat Zareen) ने शनिवार को लिवरपूल में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप (World Boxing Championship) में महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग के शुरुआती दौर में शानदार जीत के साथ अंतरराष्ट्रीय मंच पर वापसी की घोषणा की. 29 वर्षीय मुक्केबाज ने पहले मिनट से ही अमेरिका की जेनिफर लोजानो पर दबदबा बनाते हुए 5-0 से जीत हासिल की. हालांकि, शनिवार को अन्य दो भारतीयों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा.

टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन महिलाओं के 75 किग्रा वर्ग के दूसरे दौर में तुर्की की बुसरा इसिलदार से 0:5 से हार गईं. वहीं, पुरुषों के 70 किग्रा वर्ग के मुकाबले में हितेश गुलिया को नीदरलैंड के फिन रॉबर्ट बॉस से 1:4 से हार का सामना करना पड़ा. शुक्रवार रात के सत्र में, विश्व मुक्केबाजी कप अस्ताना की स्वर्ण पदक विजेता जैस्मीन लैम्बोरिया ने महिलाओं के 57 किग्रा वर्ग में यूक्रेन की डारिया-ओल्हा हुतारिना को 5:0 से हराया, जबकि नरेंद्र बेरवाल ने पुरुषों के 90+ किग्रा वर्ग में आयरलैंड के मार्टिन मैकडोनाग को 4:1 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की. यह भी पढ़ें : ZIM vs SL 3rd T20I 2025 Mini Battle: जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका तीसरे टी20 के मिनी बैटल होगा रोमांचक, ये खिलाड़ी करेंगे एक दूसरे को परेशान

शनिवार को शाम के सत्र में दो और मुक्केबाज मैदान में उतरेंगे, जिसमें सचिन (पुरुष 60 किग्रा) का सामना ऑस्ट्रेलिया के जैकब कैसर से होगा, जबकि संजू (महिला 60 किग्रा) का सामना पोलैंड की अनीता रायगेल्स्का से होगा. इससे पहले शुक्रवार को पुरुष मुक्केबाज नरेंद्र ने आयरलैंड के मार्टिन क्रिस्टोफर मैकडोनाग को 4:1 से हराया, जबकि सुमित कुंडू (पुरुष 75 किग्रा) और नीरज फोगट (महिला 65 किग्रा) ने विपरीत जीत दर्ज करते हुए अपने-अपने भार वर्ग के प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया.

पुरुषों के 75 किग्रा भार वर्ग के पहले राउंड में सुमित को जॉर्डन के मोहम्मद अलहुसिएन के खिलाफ तीनों राउंड में कोई परेशानी नहीं हुई और उन्होंने 5:0 से जीत हासिल की, जबकि नीरज ने फिनलैंड की क्रिस्टा कोवलैनेन को 3:2 से हराया था. भारत ने मुक्केबाजी के लिए हाल ही में गठित अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय, विश्व मुक्केबाजी के तत्वावधान में आयोजित हो रही पहली विश्व चैंपियनशिप में 20 सदस्यीय मजबूत दल उतारा है और वह ब्राजील और कजाकिस्तान में विश्व मुक्केबाजी कप के अपने मजबूत प्रदर्शन को जारी रखना चाहता है.