Women's World cup 2025: विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कमान संभालेंगी फातिमा सना

लाहौर, 25 अगस्त : विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के लिए सोमवार को पाकिस्तान की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान हो गया. पाकिस्तानी टीम की कमान फातिमा सना को सौंपी गई, जबकि मुनीबा अली सिद्दीकी उप-कप्तान हैं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने बताया कि यही टीम 16-22 सितंबर तक लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज में हिस्सा लेगी. बोर्ड की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया, "ये 15 खिलाड़ी पांच रिजर्व खिलाड़ियों के साथ 29 अगस्त से शुरू होने वाले 14-दिवसीय प्री-साउथ अफ्रीका सीरीज कैंप में हिस्सा लेंगी. मोहम्मद वसीम के नेतृत्व वाले कोचिंग स्टाफ के खिलाड़ी अभ्यास सत्रों के साथ-साथ 50 ओवर के अभ्यास मैचों में भी हिस्सा लेंगी."

दाएं हाथ की बल्लेबाज एयमान फातिमा को इस टीम में मौका दिया गया है, जिन्होंने हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ टी20 क्रिकेट में डेब्यू किया था. इनके अलावा, नतालिया परवेज, रमीन शमीम, सदफ शमास, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फिकार और सैयदा अरूब शाह अपने पहले वनडे विश्व कप में खेलने के लिए तैयार हैं. इसके अलावा, आईसीसी विमेंस विश्व कप क्वालीफायर में शामिल 15 सदस्यीय टीम में दो बदलाव किए गए हैं. एयमान और सदाफ को गुल फिरोजा और नजीहा अल्वी की जगह मुख्य टीम में शामिल किया गया, जिन्हें तुबा हसन, उम्म-ए-हानी और वहीदा अख्तर के साथ पांच नॉन ट्रैवलिंग-रिजर्व में रखा गया है.

महिला वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत 30 सितंबर से होने जा रही है. पाकिस्तानी टीम 2 अक्टूबर से अपने अभियान की शुरुआत करेगी, जिसके बाद 5 अक्टूबर को भारत से उसका सामना होगा इसके बाद पाकिस्तानी टीम 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी, 15 अक्टूबर को उसका सामना इंग्लैंड से होगा. 18 अक्टूबर को पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड को चुनौती देगी, जबकि 21 अक्टूबर को उसका सामना साउथ अफ्रीका से होगा. 24 अक्टूबर को पाकिस्तान की टीम श्रीलंका को चुनौती देगी.

पाकिस्तान की टीम: फातिमा सना (कप्तान), मुनीबा अली सिद्दीकी (उप-कप्तान), आलिया रियाज, डायना बेग, एयमान फातिमा, नशरा संधू, नतालिया परवेज, उमाइमा सोहेल, रमीन शमीम, सदफ शमास, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फिकार, सिदरा अमीन, सिदरा नवाज (विकेटकीपर) और सैयदा अरूब शाह. नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व: गुल फिरोजा, नाजिहा अल्वी, तूबा हसन, उम्म-ए-हानी और वहीदा अख्तर.