VIDEO: 'अब पूरा इंडिया ट्रॉफी के पीछे भाग रहा है': पाकिस्तान में Mohsin Naqvi की तारीफ, Asia Cup 2025 हारने के बाद भी थपथपाई जा रही पीठ

Asia Cup 2025 Controversy: भारतीय टीम ने 28 सितंबर को दुबई में एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025 in Dubai) का फाइनल जीत लिया. लेकिन अब इस जीत को लेकर पाकिस्तान में एक नया विवाद खड़ा हो गया है. सोशल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के गृह मंत्री और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi) को "हीरो" बताया जा रहा है. वीडियो में, मंच पर मौजूद एक व्यक्ति कहता है कि जब भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, तो नकवी ने धैर्य दिखाया और खड़े रहे.

''फिर उन्होंने ट्रॉफी को अपनी गाड़ी में लादकर वापस ले आए. पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया इसे "राष्ट्रीय गौरव और साहस" की मिसाल के तौर पर पेश कर रहे हैं.''

पाकिस्तान में मोहसिन नकवी की तारीफ

भारत में मोहसिन नकवी की आलोचना

इस घटना को लेकर पाकिस्तान में जहां नकवी की तारीफ हो रही है, वहीं, भारत में यह विवाद और आलोचना का विषय बन गई है. क्योंकि भारतीय खिलाड़ी ट्रॉफी और पदक जीतने के असली हकदार थे, लेकिन नकवी के इस कदम ने इसे एक राजनीतिक और अहंकारी प्रदर्शन में बदल दिया.

क्रिकेट विशेषज्ञ और फैन्स की प्रतिक्रिया?

क्रिकेट विशेषज्ञ और फैन्स इसे खेल भावना के विरुद्ध मान रहे हैं.उनका कहना है कि खेलों में जीत का असली आनंद तब मिलता है जब विजेता को उसका हक मिलता है, न कि तब जब उस पल को राजनीतिक दांव-पेंच या प्रदर्शन के जरिए छीन लिया जाता है.