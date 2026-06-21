FIFA World Cup 2026 Schedule Today (June 22): आज फीफा विश्व कप में खेले जाएंगे चार रोमांचक मुकाबले, यहां जानें मैचों का शेड्यूल, समय और वेन्यू

फीफा वर्ल्ड कप 2026 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

FIFA World Cup 2026 Schedule Today (June 22): फीफा विश्व कप 2026 (FIFA World Cup 2026) के ग्रुप स्टेज मुकाबले लगातार रोमांचक होते जा रहे हैं. रविवार को जापान ने ट्यूनीशिया को 4-0 से हराया, जबकि नीदरलैंड ने स्वीडन को 5-1 से करारी शिकस्त देकर अपनी दावेदारी मजबूत की. अब सोमवार, 22 जून को फुटबॉल फैंस को चार और शानदार मुकाबले देखने को मिलेंगे. कई टीमों के लिए यह मैच नॉकआउट चरण की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकते हैं.

22 जून को फीफा विश्व कप 2026 के मुकाबले (FIFA World Cup 2026 Matches on June 22)

भारतीय समयानुसार सोमवार को फुटबॉल प्रेमियों को दिनभर हाई-वोल्टेज मुकाबले देखने को मिलेंगे. आइए एक नजर डालते हैं आज के पूरे शेड्यूल पर.

मुकाबला समय (IST) वेन्यू ग्रुप बेल्जियम बनाम ईरान 12:30 AM सोफी स्टेडियम, इंगलवुड (अमेरिका) ग्रुप G उरुग्वे बनाम केप वर्डे 3:30 AM हार्ड रॉक स्टेडियम, मियामी (अमेरिका) ग्रुप H न्यूजीलैंड बनाम मिस्र 6:30 AM बीसी प्लेस, वैंकूवर (कनाडा) ग्रुप G अर्जेंटीना बनाम ऑस्ट्रिया 10:30 PM एटी एंड टी स्टेडियम, आर्लिंग्टन (अमेरिका) ग्रुप J

बेल्जियम बनाम ईरान (Belgium vs Iran)

ग्रुप G में बेल्जियम और ईरान आमने-सामने होंगे. बेल्जियम की टीम जीत दर्ज कर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी, जबकि ईरान की नजरें उलटफेर पर होंगी. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

उरुग्वे बनाम केप वर्डे (Uruguay vs Cape Verde Islands)

ग्रुप H में अनुभवी उरुग्वे का सामना विश्व कप में पदार्पण कर रही केप वर्डे टीम से होगा. उरुग्वे अपने अनुभव का फायदा उठाना चाहेगा, जबकि केप वर्डे इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरेगा.

न्यूजीलैंड बनाम मिस्र (New Zealand vs Egypt)

ग्रुप G का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होगा. न्यूजीलैंड और मिस्र दोनों ही तीन अंक हासिल कर अगले दौर की अपनी संभावनाओं को मजबूत करना चाहेंगे. ऐसे में एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है.

अर्जेंटीना बनाम ऑस्ट्रिया (Argentina vs Austria)

दिन का सबसे बड़ा मुकाबला अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया के बीच खेला जाएगा. लियोनेल मेसी की अगुवाई वाली अर्जेंटीना टूर्नामेंट की प्रबल दावेदारों में से एक है और टीम जीत के साथ अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेगी. वहीं ऑस्ट्रिया की टीम भी मजबूत चुनौती पेश करने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

फीफा विश्व कप 2026 का ग्रुप चरण अब और रोमांचक होता जा रहा है. 22 जून को होने वाले ये चार मुकाबले कई टीमों की किस्मत तय कर सकते हैं. फुटबॉल फैंस को एक बार फिर शानदार एक्शन और रोमांच से भरपूर दिन देखने को मिलेगा.