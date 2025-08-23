ICC Women's World Cup 2025: RCB विक्ट्री परेड में भगदड़ के बाद एम. चिन्नस्वामी स्टेडियम से छिनी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन, जानिए अब कहां खेला जाएंगे मुकाबले?

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (Photo Credits: @IPL/X)

ICC Women's World Cup 2025: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसमें नवी मुंबई को एक मुख्य आयोजन स्थल के तौर पर शामिल किया गया है. यह विश्व कप भारत और श्रीलंका की सह- मेजबानी में 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर 2025 तक आयोजित होगा. इस बार नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम को बेंगलुरु के एम. चिन्नस्वामी स्टेडियम की जगह लिया गया है, जो अब टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध नहीं रहा. नवी मुंबई में कुल पांच मैच होंगे, जिनमें तीन ग्रुप स्टेज के मैच, एक सेमीफाइनल और अगर संभव हुआ तो ग्रैंड फिनाले भी शामिल होगा. संकट में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में महिला विश्व कप की मेजबानी, कर्नाटक सरकार से BCCI को नहीं मिली पुलिस सुरक्षा की मंजूरी- रिपोर्ट्स

हालांकि, बाकी स्थलों को पहले की तरह ही रखा गया है, जिनमें गुवाहाटी में असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, इंदौर का होलकर स्टेडियम, विशाखापत्तनम का ACA-VDCA स्टेडियम और श्रीलंका का कोलंबो का आर. प्रेमदासा स्टेडियम शामिल हैं. पहला सेमीफाइनल गुवाहाटी या कोलंबो में 29 अक्टूबर को और दूसरा सेमीफाइनल नवी मुंबई में 30 अक्टूबर को खेला जाएगा.

ICC के अध्यक्ष जय शाह ने नवी मुंबई के चयन पर भरोसा जताते हुए कहा, “नवी मुंबई महिला क्रिकेट के लिए एक सच्चा घर साबित हुआ है. टीमों और प्रशंसकों को मिले समर्थन और महिला प्रीमियर लीग के दौरान बनाए गए माहौल से यह स्पष्ट है कि यहां टूर्नामेंट का आयोजन विश्व स्तरीय होगा. हम आश्वस्त हैं कि 12 वर्षों बाद भारत में लौटे इस विश्व कप का इतिहास में नया अध्याय लिखा जाएगा.”

उन्होंने आगे कहा, “महिला क्रिकेट के विकास के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है और यह टूर्नामेंट दुनिया भर में खेल के भविष्य को नई दिशा देगा. हम पांच विश्व स्तरीय स्टेडियम का चयन कर सके हैं, जो महिला क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को प्रदर्शित करेंगे। हम उस मंच की तैयारी कर रहे हैं जो फैंस के दिलों में लंबे समय तक यादगार बनेगा और अगले दौर के प्रशंसकों को प्रेरित करेगा.”

विश्व कप में आठ शीर्ष टीमों की भागीदारी रहेगी, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल हैं. टूर्नामेंट में सभी टीमें एक-दूसरे के खिलाफ सात-7 ग्रुप मैच खेलेंगी, जिनमें से शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी. विश्व कप के पहले भारत और श्रीलंका की ओपनिंग मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी में खेली जाएगी. यह टूर्नामेंट महिला क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा और इसे लेकर प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह है.