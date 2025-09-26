IND vs SL Asia Cup 2025, Dubai Weather Report: भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप सुपर-4 मैच का खेल बिगाड़ेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा दुबई के मौसम का मिजाज

India National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, Dubai Weather Report: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का अंतिम मुकाबला 26 सितंबर (शुक्रवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 के सुपर-4 स्टेज के आखिरी मुकाबले में श्रीलंका क्रिकेट टीम से भिड़ने के लिए तैयार है. इस मैच से पहले दोनों टीमों की किस्मत तय हो चुकी है. टीम इंडिया पहले ही एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह बना चुकी है, जबकि श्रीलंका सुपर-4 स्टेज में अपने दोनों मुकाबले हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है. भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप सुपर-4 में इन खिलाड़ियों के बीच होगी दिलचस्प जंग, मिनी बैटल तय कर सकते हैं मैच का नतीजा

ग्रुप-ए में टॉप पर रहने वाली भारतीय टीम ने सुपर-4 में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को हराया. पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी, वहीं बांग्लादेश पर 41 रन की जीत के साथ टीम इंडिया ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. दूसरी ओर, श्रीलंका ने ग्रुप-बी में टॉप पर रहते हुए सुपर-4 में जगह बनाई थी, लेकिन यहां उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा. उन्हें पहले बांग्लादेश ने 4 विकेट से हराया और फिर पाकिस्तान ने 5 विकेट से मात दी.

दुबई का मौसम(Dubai Weather)

मैच के दौरान दुबई का मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है. अच्छी खबर यह है कि मौसम विभाग ने बारिश की कोई संभावना नहीं जताई है, इसलिए मुकाबला बिना रुकावट के खेले जाने की उम्मीद है. तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो पिछले दिनों से थोड़ा कम होगा. एशिया कप 2025 में इस मैदान पर अब तक सात मैच खेले गए हैं, जिनमें से पांच बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम विजेता रही है. ऐसे में उम्मीद है कि भारत बनाम श्रीलंका मुकाबले में भी पिच चेज़ करने वालों के लिए मददगार साबित हो सकती है. पावरप्ले और डेथ ओवर्स में बल्लेबाज़ी आसान रह सकती है, लेकिन बीच के ओवरों में रन बनाना बल्लेबाज़ों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है.